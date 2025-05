Windows 11, Strumento di Cattura si aggiorna: si potranno catturare anche le GIF

Uno degli strumenti più semplici e utilizzati di Windows 11 potrebbe presto ricevere una funzione sorprendente. Secondo quanto trapelato in rete, Snipping Tool o Strumento di Cattura– l’app per catturare screenshot e video – sarebbe sul punto di includere il supporto alla registrazione di GIF, una novità che potrebbe cambiarne radicalmente l’utilizzo.

La funzione, non ancora annunciata ufficialmente da Microsoft, è stata individuata da alcuni utenti su X, tra cui l’account @phantomofearth, noto per monitorare gli aggiornamenti nascosti nei canali di test. Secondo quanto osservato, l’utente potrà registrare una GIF direttamente dallo schermo, copiarla, salvarla ed esportarla in qualità variabile, da bassa a alta, a seconda delle necessità.

Leggerezza e immediatezza: perché puntare sulle GIF

Attualmente Snipping Tool consente già di registrare video, ma in formato MP4, spesso più pesante e meno immediato da condividere. Il formato GIF, invece, ha il vantaggio di essere più leggero, semplice da incorporare nei messaggi, nei social o nelle email, e ideale per comunicazioni rapide ed espressive.

La nuova funzione potrebbe essere accessibile tramite la scorciatoia CTRL+G, che andrebbe distinta dalla combinazione Windows+G, riservata alla Game Bar. Si tratterebbe di un’aggiunta coerente con il percorso di potenziamento dello strumento, che già da mesi è al centro di aggiornamenti mirati e continui.

Altre novità in arrivo per Strumento di Cattura

Negli scorsi mesi, Microsoft ha mostrato un chiaro interesse nel potenziare Snipping Tool con funzioni AI, tra cui:

il ritaglio intelligente delle immagini con analisi automatica dello schermo;

un estrattore di testo che riconosce e copia parole dalle immagini;

un selettore colori integrato per catturare i codici esatti delle tonalità visualizzate.

Sono in fase di test anche altre opzioni creative, come il supporto alle emoji, la funzione Draw & Hold per trasformare linee disegnate in forme geometriche e la rilevazione automatica dei codici QR.

La possibilità di registrare GIF rappresenta un ulteriore passo nella direzione di rendere Snipping Tool non più solo uno strumento di cattura, ma una vera utility per la produttività e la comunicazione visiva, senza la necessità di software esterni.