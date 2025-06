Very Mobile lancia l’offerta Imperdibile: 5,99€ al mese con 150GB e 5G incluso

Da fine maggio 2025, Very Mobile ha aggiornato una delle sue tariffe più richieste, ovvero Very Imperdibile 5,99 Giga x2. Tale soluzione, pensata esclusivamente per chi attiva un nuovo numero, è attualmente disponibile online su una pagina dedicata. Il prezzo mensile resta fermo a 5,99€, ma con alcune modifiche importanti. Ovvero gli SMS passano da illimitati a 200 al mese e il costo di attivazione sale da 2,99 a 4,99€.

La promo continua a includere minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 150GB di navigazione in rete mobile, ora utilizzabili anche in 5G. L’accesso alla rete di nuova generazione è garantito fino al 12 giugno 2025 per le attivazioni online, oppure fino al 30 giugno nei negozi. Dopo queste date, il 5G sarà riservato solo ai piani con un canone pari o superiore a 9,99€ al mese.

Very Plus e nuovi vantaggi per i clienti: sconti, Giga extra e 5G potenziato

Chi attiva l’offerta può scegliere tra SIM fisica o eSIM, selezionabile durante la fase d’acquisto. L’offerta non prevede la possibilità di mantenere il numero, ma è riservata solo a chi richiede una nuova linea. Il pagamento mensile viene scalato dal credito residuo, ma si può optare anche per la ricarica automatica tramite carta o PayPal.A partire dal 30 maggio 2025, VeryMobile ha introdotto anche Very Plus, una nuova opzione pensata per offrire ancora più vantaggi. Con centesimi mensili, e il primo mese gratuito, Very Plus garantisce Giga extra e una serie di sconti su cinema, ristoranti e altri servizi. Tale opzione sarà in promozione fino al 30 giugno 2025.

L’operatore, marchio low-cost del gruppo Wind Tre, continua a offrire ai propri clienti anche altri servizi inclusi come hotspot, VoLTE e Wi-Fi Calling. Le condizioni sono chiare, se si consumano tutti i Giga, la navigazione si blocca fino al rinnovo, ma è possibile anticipare il pagamento per continuare a navigare. Nel roaming europeo, incluso il Regno Unito fino al 15 giugno 2025, l’offerta mantiene minuti e SMS senza costi extra. Per il traffico dati, è previsto un tetto mensile di 7,60€. Una volta superato, si applica una tariffa a consumo standard