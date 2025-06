iPhone 17 avvierà la rivoluzione estetica di Apple: si completerà entro il 2027

È risaputo che i prossimi iPhone avranno qualcosa di diverso rispetto alle ultime gamme che si sono viste di recente negli anni. La volontà di Apple è quella di stravolgere alcuni aspetti, anche sul lato estetico, cosa che diversi utenti hanno sempre criticato. Dopo aver riscritto le regole sul lato frontale, passando dal notch alla Dynamic Island (che è stata poi estesa a tutti gli esemplari della gamma), ora tocca soprattutto al retro. L’obiettivo è quello di conferire ai nuovi iPhone 17 un’identità visiva totalmente diversa ma che sia comunque coerente con gli ideali di Apple.

iPhone 17: cambia il modulo fotografico

Nel 2025, con iPhone 17 Pro e Pro Max, Apple modificherà per la prima volta dal 2019 il design del comparto fotografico. I tre sensori posteriori non saranno più racchiusi nel classico quadrato con angoli smussati, ma disposti all’interno di una “camera bar” orizzontale che si estenderà su tutta la larghezza del dispositivo. Una scelta che non ha solo una valenza estetica, ma potrebbe contribuire a migliorare la stabilizzazione ottica.

iPhone 18: addio alla Dynamic Island

Nel 2026 sarà la volta del lato frontale. Secondo i rumor, la Dynamic Island verrà eliminata, lasciando spazio a un display quasi completamente pulito. Face ID verrà integrato sotto lo schermo, rendendosi invisibile, mentre resterà solo un foro circolare per la fotocamera frontale. Si tratterebbe di una delle modifiche più significative all’interfaccia visiva introdotta da Apple dopo il debutto del notch nel 2017.

iPhone 19: verso uno schermo senza interruzioni

Nel 2027, infine, Apple mira a raggiungere un display completamente privo di fori o interruzioni. I progetti relativi a iPhone 19 prevedono che anche la selfie cam venga nascosta sotto lo schermo, così come Face ID. Per ottenere questo risultato, l’azienda starebbe sviluppando OLED ad alta densità di pixel nelle aree dei sensori, cercando di superare i limiti attuali in termini di trasparenza e qualità delle immagini.