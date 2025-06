Vodafone Silver a giugno 2025 con 200GB al mese, le promo sono due

Vodafone presenta due nuove promozioni mobili pensate per chi decide di cambiare operatore portando il proprio numero da Iliad o gestori virtuali. Si tratta delle offerte Silver 100 e Silver 150, entrambe pensate per chi cerca tanti giga, prezzi stabili e zero vincoli.

Silver 100 include minuti illimitati, 200 SMS e 100 giga in 4G al prezzo di 7,99€ al mese. La seconda, Silver 150, mantiene le stesse condizioni per chiamate e messaggi ma aumenta i dati a 150 giga in 4G, al costo di 9,99€ al mese. In entrambi i casi, il primo mese ha un costo promozionale di 5€, per iniziare a usare l’offerta risparmiando.

SmartPay regala 50 giga in più

Non tutti conoscono il famosissimo servizio chiamato SmartPay. Con questo infatti Vodafone garantisce agli utenti in maniera gratuita la possibilità di ricaricarsi mensilmente e in automatico, senza recarsi in tabaccheria. Si potranno ottenere così in regalo 50 giga extra ogni mese, senza costi aggiuntivi. In questo modo, Silver 100 passa a 150 giga e Silver 150 sale a 200 giga, mantenendo lo stesso canone mensile.

SmartPay non solo garantisce più dati, ma semplifica la gestione del piano, evitando dimenticanze o interruzioni nel rinnovo. Si tratta quindi di una soluzione molto comoda e soprattutto che tanti utenti hanno già scelto in passato trovandosi molto bene.

Offerte pensate per chi cambia operatore

Le due promozioni sono attivabili solo da chi proviene da Iliad o da un operatore virtuale e vogliono passare a Vodafone. Sono pensate per offrire ampia disponibilità di dati, senza cambiare prezzo nel tempo, e con una rete solida a supporto.

Con Silver 100 e Silver 150, Vodafone punta a intercettare utenti esigenti, offrendo tanti giga, chiamate e SMS senza limiti, prezzi chiari e giga aggiuntivi gratuiti per chi sceglie il pagamento intelligente. Questo dimostra che i gestori di un tempo non sono poi così costosi come si dice in giro, peraltro con un vantaggio in assoluto: la qualità massima rispetto a tutti gli altri. Proprio per questo motivo Vodafone è segnale di garanzia.