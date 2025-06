Google Calendar si rinnova: nuove difese contro le app spia che accedono senza permesso

La privacy degli utenti torna al centro delle priorità di Google. Questa volta, a beneficiarne è l’app Calendar. Ovvero uno degli strumenti più usati per gestire impegni personali, scadenze e appuntamenti vari. Finora, molte applicazioni di terze parti hanno potuto accedere ai dati del calendario grazie a un sistema di autorizzazioni permissivo, basato sull’uso delle API Calendar Provider. Questo meccanismo, pensato per migliorare l’integrazione tra servizi, ha però finito per creare un pericoloso punto debole. Sembra infatti che alcune app, anche quelle in apparenza più “innocue”, potessero avere libero accesso e leggere eventi e dettagli sensibili senza che l’utente ne fosse realmente consapevole.

Google Calendar: nuove impostazioni per decidere chi può vedere i tuoi appuntamenti

A tal proposito Google ha deciso di intervenire con una nuova funzione che introduce una barriera più solida tra i dati delle persone e il comportamento delle applicazioni installate sul dispositivo. Il sistema è semplice ma efficace. Dopo l’aggiornamento dell’app GoogleCalendar, al primo avvio comparirà un avviso che segnala la presenza di piattaforme con accesso al calendario. Il messaggio informerà l’utente e offrirà due opzioni tra cui scegliere. Ovvero chiudere il pop-up oppure aprire le impostazioni per gestire la condivisione dei dati in base alle proprie preferenze.

Entrando nel nuovo menù delle impostazioni, vi sarà un interruttore per disattivare la condivisione automatica con le altre applicazioni. Qui sarà mostrato un avviso che spiega chiaramente che questa misura potrebbe non bloccare completamente alcune categorie di software, ma rappresenta comunque un passo importante verso una maggiore trasparenza e protezione personale. Per saperne di più, un collegamento diretto porta alla documentazione ufficiale. L’opzione è già in fase di distribuzione graduale e sarà presto disponibile su tutti i dispositivi con l’ultima versione dell’app. Google conferma così la volontà di rafforzare la sicurezza dei propri strumenti, rendendo gli utenti sempre più padroni dei loro dati e più tutelati.