Truffa ai danni degli utenti: l’inganno online ruba soldi e dati a tutti

Un messaggio all’apparenza innocuo, ma che cela una truffa ben orchestrata, sta circolando con insistenza tra email e piattaforme di messaggistica. Si presenta come un invito ad accedere a un portale di investimenti “gratuito e sicuro”, ma dietro quella promessa si nasconde un sistema ingannevole progettato per sottrarre dati e, nei casi peggiori, anche denaro.

Una finta piattaforma di investimenti con tanto di autenticazione a due fattori

Secondo le prime segnalazioni, il messaggio inizia con un riferimento generico a una nuova opportunità di investimento digitale, spesso mascherata da comunicazione ufficiale. L’utente viene invitato a cliccare su un link che rimanda a un sito ben costruito graficamente, dove viene chiesto di registrarsi. A rendere tutto più credibile c’è anche la richiesta di attivare la cosiddetta autenticazione a due fattori, che in questo caso non serve a proteggere nulla, ma a dare un’apparenza di legittimità. Alcuni utenti hanno riferito di aver perso l’accesso ai propri conti bancari o a wallet digitali poco dopo aver completato l’iscrizione.

In questo caso non bisogna effettuare iscrizioni, anche se non si tratta dell’unico problema. C’è anche un’altra truffa che sta girando che farebbe finta di segnalare lo spazio di Google Drive come ormai saturo.

Bisogna quindi fare molta attenzione, in quanto il problema potrebbe arrivare proprio dal testo che include al suo interno un link pericolosissimo che fa partire tutta la truffa. Ecco dunque il messaggio per intero proprio per far capire agli utenti di cosa stiamo parlando e a cosa stare attenti:

“Avviso: spazio di archiviazione quasi esaurito

Ciao [NOME DELLA VITTIMA]

Il tuo account Google ha raggiunto il 95% della sua capacità di archiviazione. Questo potrebbe influenzare l’invio e la ricezione di email, il salvataggio dei file su Drive e la sincronizzazione di foto e video.

Per evitare la perdita di dati importanti, ti consigliamo di agire al più presto.

Soluzione consigliata da Google:

Google ha verificato TotalDrive come alternativa sicura e veloce per espandere il tuo spazio di archiviazione nel cloud.

Gestisci archiviazione con TotalDrive

Grazie per aver scelto Google.

— Il team di Google“.