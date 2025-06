Soundbar Trust GXT in regalo su Amazon: costa solo 29,99€

La soundbar Trust GXT 1619 Rhox è un accessorio di dimensioni del tutto compatte ma in grado di offrire un‘esperienza sonora inevitabilmente unica grazie a una potenza di picco di 12 W. Ciò consente dunque di avere a disposizione una soundbar che occupa pochissimo spazio ma con una qualità audio eccellente.

Non passa inoltre inosservata l’implementazione di una barra luminosa con luci RGB nella parte inferiore della soundbar. Luci che possono essere regolate in base a sei diverse modalità di luminosità per rendere ogni festa e ogni ambiente unico.

Offerte e codici sconto Amazon sono disponibili sui canali telegram chiamati tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per rimanere aggiornati su tutte le occasioni.

Soundbar Trust GXT 1619 Rhox: prezzo incredibile

Volete portare la musica in ogni angolo della vostra casa? Oggi la soundbar Trust GXT 1619 Rhox può essere vostra con un prezzo davvero conveniente grazie allo sconto attualmente disponibile su Amazon.

Oltre al design unico che combina praticità ed estetica, questa soundbar può essere utilizzata in qualsiasi momento collegando il cavo da 3,5 mm per l’audio e facendo partire i propri brani preferiti in pochi secondi. Nello specifico, le dimensioni di soli 400×70 mm consentono di posizionarla in qualsiasi posto risparmiando spazio: perfetta dunque sia sotto al monitor che al televisore, lasciando a disposizione spazio per altri accessori.

Come anticipato, la presenza della barra luminosa con luci RGB in fondo alla soundbar Thorne ottimizza l’atmosfera durante l’utilizzo in ambienti chiusi. Ogni festa con questa Soundbar del marchio Trust diventa unica grazie alla qualità sonora eccellente e al gioco di luci che è in grado di offrire. Non manca una grande manopola illuminata al centro che consente di avere il pieno controllo sul volume.

Siete pronti per organizzare la vostra prossima festa tra amici con una soundbar compatta ma potentissima? Con l’offerta a tempo limitato messa a disposizione da Amazon oggi la soundbar Trust GXT 1619 Rhox costa solamente 29,99 euro anziché 39,99. Approfittatene subito!