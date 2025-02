Stranger Things 5: Netflix vuole dividerlo in due parti

I fan non attendono altro che l’arrivo della nuova stagione: Stranger Things 5 non è ancora uscito ma già fa parlare tanto. Proprio per quest’anno infatti sono attesi i nuovi episodi, ai quali dovrebbero essere gli ultimi dell’intera saga. Proprio nelle ultime ore è arrivata la notizia che Netflix, piattaforma che detiene i diritti della produzione, dividerà il tutto in due parti.

Non ci sono attualmente conferme in merito, ma la fonte sembra essere molto affidabile anche in virtù di quanto anticipato in passato. La conferma era già arrivata durante lo scorso mese di novembre con alcuni video accompagnati dai titoli e da quel momento non è arrivato nient’altro di importante.

Una strategia già sperimentata: Stranger Things 5 sarà diviso in due?

Ma è la prima volta che Netflix si ritrova di fronte ad una strategia del genere. Anche in occasione della quarta stagione di Stranger Things nel 2022, il colosso aveva usato lo stesso metodo di rilascio. Anche per Squid Game 2, rilasciato in due parti a fine 2024, è stato fatto lo stesso, dimostrando l’efficacia di questa modalità nel mantenere alta l’attenzione del pubblico per un periodo più lungo.

Per una serie iconica come Stranger Things, che ha segnato profondamente l’immaginario collettivo, questa scelta potrebbe essere strategica. Dividendo la stagione finale in due blocchi da quattro episodi ciascuno, Netflix creerebbe due momenti di forte attesa e hype, alimentando discussioni e aumentando potenzialmente gli abbonamenti alla piattaforma.

I titoli degli episodi

Ecco i titoli degli otto episodi che comporranno la quinta stagione:

La missione;

La scomparsa di…;

La trappola;

Il mago;

La scossa;

La fuga da Camazotz;

Il ponte;

Il mondo reale.

La pubblicazione dei titoli ha generato curiosità, lasciando intendere che la stagione finale sarà ricca di colpi di scena e approfondimenti sulla mitologia della serie.

Per ora, non resta che attendere ulteriori dettagli ufficiali da Netflix. Ma se le indiscrezioni fossero confermate, la conclusione di Stranger Things potrebbe essere un evento distribuito nel tempo, amplificando ulteriormente il suo impatto nella cultura pop.