AliExpress: sconto di 1050 euro su questa e-bike pieghevole

Lo sconto che AliExpress ha deciso di attivare su una e-Bike pieghevole è davvero folle, il modello attualmente in promozione è di marca Ridstar, stiamo parlando della variante H20, dotata di un motore da 1000W, con gomme fat da 20 pollici con spessore di 4 pollici, adatta prevalentemente per utilizzo diretto su asfalto di vario genere.

La batteria integrata al suo interno è da 15Ah, un quantitativo più che sufficiente per riuscire a godere di una elevata autonomia, si parla di circa 31-60km, sfruttando poi la ricarica relativamente rapida, anche se la sua durata dipende direttamente dalla velocità a cui si pedala, che può raggiungere anche i 50 km/h. Il motore è senza spazzole, chiamato tecnicamente brushless, l’e-bike risulta essere facilmente trasportabile grazie al suo design pieghevole, il che ne facilita lo spostamento ad esempio su un treno o nel bagagliaio di una macchina, sebbene comunque il telaio sia realizzato in lega di alluminio.

AliExpress: che sconto su questa e-bike pieghevole

Disponibile nella sua unica colorazione Matt Black, l’e-bike presenta un prezzo di listino di 1814,40 euro, ma per poco tempo AliExpress la sconta di 1050,32 euro, per arrivare in questo modo a dover compiere un investimento finale di soli 764,08 euro. L’ordine è da completare qui.

Dotata di cambi Shimano di alto livello, l’e-bike integra freni a disco per una maggiore sicurezza in frenata, una luce LED anteriore, perfetta per illuminare l’area circostante, ed anche posteriore, con un portapacchi sul quale posizionare carichi di vario genere. E’ presente un piccolo cavalletto integrato, che facilita il posizionamento della bicicletta durante le sessioni di utilizzo.

La spedizione è completamente gratuita presso il vostro domicilio, con invio direttamente dal magazzino presente in Francia, di conseguenza la riceverete in tempi davvero ridotti, e non sarete costretti a pagare nemmeno un euro di dogana. Per maggiori informazioni vi invitiamo ad aprire il link inserito poco sopra.