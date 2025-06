Sony riporta in Europa i proiettori BRAVIA con il nuovo Projector 7

Sony ha ufficialmente annunciato il ritorno sul mercato europeo dei suoi proiettori BRAVIA, dopo una pausa di due mesi causata da restrizioni imposte dall’Unione Europea. Insieme al rilancio, arriva anche il nuovo modello BRAVIA Projector 7, noto con la sigla VPL-XW5100, finora disponibile solo negli Stati Uniti. Lo stop temporaneo alle importazioni era stato causato da sanzioni che hanno interessato alcuni fornitori nella catena di produzione Sony, causando ritardi nella distribuzione. Ora, però, tutti i problemi sono stati risolti e la gamma torna regolarmente disponibile.

Tecnologia avanzata e prestazioni di alto livello per Sony

Il nuovo BRAVIA Projector 7 rappresenta un’evoluzione dell’apprezzato VPL-XW5000ES, modello entry level della linea Sony con sorgente LASER e matrici SXRD native 4K. Questo proiettore si distingue principalmente per il supporto al tone mapping dinamico. Una tecnologia che migliora notevolmente la resa dei contenuti HDR. Offrendo immagini più dettagliate e fedeli. Le specifiche tecniche parlano di una luminosità pari a 2200 lumen. Uno zoom ottico manuale 1,60x. Oltre a uno shift ottico sia orizzontale sia verticale, sempre manuale. Il rapporto di proiezione è regolabile da 1.38:1 a 2.21:1. Consentendo una buona flessibilità nell’installazione anche in spazi non ideali.

Il processore video XR integrato garantisce una gestione accurata delle immagini. Mentre la possibilità di riprodurre video in 4K fino a 120 Hz lo rende particolarmente adatto anche a contenuti in rapido movimento. Come videogiochi o film d’azione. Queste caratteristiche posizionano il BRAVIA Projector 7 come un dispositivo versatile. Capace di soddisfare appassionati di home cinema e utenti esigenti.

Sony ha annunciato che il proiettore sarà disponibile in Europa a partire dall’estate. Anche se il prezzo ufficiale per il mercato italiano non è stato ancora comunicato. Per avere un riferimento, il modello precedente è attualmente venduto a 4990 euro.

Sony conferma il suo impegno nel settore dei proiettori di alta qualità. Puntando su innovazioni tecnologiche e prestazioni elevate, a beneficio di un pubblico che cerca un’esperienza visiva immersiva e di livello professionale.