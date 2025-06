ChatGPT: ecco alcuni consigli per ottimizzare i risultati

Utenti di tutte le età utilizzano ormai strumenti basati sull’intelligenza artificiale per portare a termine ricerche e progetti in pochissimo tempo. Molti si chiedono perché dovrebbero perdere del tempo quando grazie all’intelligenza artificiale è possibile avere un testo generato in pochi secondi. Chi non conosce ChatGPT? Uno strumento diventato uno dei tanti protagonisti di questa nuova era basata sull’AI e sugli algoritmi intelligenti.

Utilizzare ChatGPT significa, dunque, chiedere all’intelligenza artificiale di generare una qualunque tipologia di contenuto, come un’immagine, un testo, un riassunto o una ricerca. Ottenere un risultato ottimale, però, richiede all’utente di fornire le giuste indicazioni. Solamente in questo modo l’AI sarà in grado di restituire un contenuto coerente e chiaro. A tal proposito dunque vi suggeriamo alcuni prompt indispensabili per ottenere sempre il massimo da ChatGPT.

ChatGPT: alcuni prompt indispensabili

Fare una richiesta a ChatGPT porta il chat box a effettuare una ricerca e, di conseguenza, a fornire un risultato in pochi secondi. Affinché il risultato finale possa però essere eccellente è indispensabile utilizzare alcuni prompt per indirizzare l’AI nella giusta direzione.

Se ad esempio si desidera ottenere un riassunto di centinaia di pagine di appunti o di un libro, l’utente deve fornire indicazioni dettagliate così da aiutare ChatGPT a generare un progetto perfetto. In questa circostanza, dunque, è possibile chiedere a ChatGPT di riassumere il testo in “x” punti chiave oppure semplicemente di ricercare i punti essenziali del testo.

E’ pertanto sempre utile rendere chiaro il tono che si desidera ottenere nel testo che sarà successivamente generato. Oltre a ciò, è possibile anche chiedere a ChatGPT di riformulare un testo e, anche in questo caso, è indispensabile fornire i prompt più adeguati.

Oltre al tono, quando si desidera ottenere un progetto coerente e adeguato alla circostanza richiesta, il consiglio è di porre particolare attenzione anche sul ruolo che si ha.