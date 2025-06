Prime Video: cosa c’è di nuovo sulla piattaforma a giugno?

Con l’arrivo di giugno, Prime Video si prepara a rinnovare il suo catalogo. Ciò grazie ad una selezione di titoli variegati, pronti a soddisfare ogni tipo di spettatore. Tra ritorni attesi, nuove produzioni originali e film attesi, ecco le uscite principali di giugno sulla piattaforma streaming di Amazon. Il 12 giugno arriva “Deep Cover – Attori sotto copertura”. Nel film, Kat, insegnante di improvvisazione interpretata da Bryce Dallas Howard, si ritrova coinvolta in una missione sotto copertura insieme a due allievi, impersonati da Orlando Bloom e Nick Mohammed. Guidati da un agente veterano (Sean Bean), il trio dovrà fingersi criminali per infiltrarsi nei bassifondi di Londra. Azione, risate e colpi di scena non mancheranno.

Prime Video: le novità in arrivo

Il 3 giugno arriva “Il Baracchino”. Si tratta di una nuova serie, originale e stravagante. La commedia corale racconta il tentativo di far rivivere un leggendario locale comico ormai decadente. Lillo Petrolo interpreta Maurizio, il proprietario sfiduciato pronto a chiudere i battenti. Ma Claudia, giovane creativa con grandi sogni, prova a salvare il locale organizzando una serata Open Mic.

Uno dei titoli più attesi è la seconda stagione di “Pesci Piccoli” in arrivo il 13 giugno. Il gruppo comico dei The Jackal torna a vestire i panni degli impiegati di una piccola agenzia pubblicitaria. La storia prosegue con Greta, determinata ad espandere gli orizzonti dell’agenzia. Mentre Aurora affronta un momento personale difficile concentrandosi sul lavoro. Ciro e Fru, invece, si trovano a fare i conti con il proprio passato e le insicurezze. La serie, scritta e diretta dal collettivo che l’ha ideata, continua a raccontare con ironia le sfide della generazione millennial alle prese con una realtà ben lontana da quella idealizzata.

Su Prime Video arriva anche un’altra nuova serie. Si tratta di “L’estate dei segreti perduti” disponibile dal 18 giugno. Basata sull’omonimo romanzo, tale serie misteriosa e drammatica segue Cadence Sinclair Eastman e il suo gruppo di amici durante le vacanze su un’isola privata del New England. La famiglia Sinclair è ricca, influente e apparentemente perfetta. Ma un evento traumatico scuote le certezze di Cadence e dà il via a un’estate di bugie, ricordi confusi e verità nascoste.

Jensen Ackles è protagonista di “Countdown“, una serie crime ad alta tensione. Dopo l’omicidio di un agente federale, Meachum, detective di Los Angeles, viene arruolato in una task force interforze. Il caso si rivela ben più complesso di quanto sembri e minaccia di far esplodere una crisi nazionale. In arrivo su Prime Video il 25 giugno. Queste sono solo alcune delle nuove uscite che promettono di attirare l’attenzione di tutto il pubblico della piattaforma.