Fallout, la serie Amazon Prime Video rinnovata per la terza stagione

La serie Fallout ha sorpreso e convinto gli spettatori che non vedono l’ora di tornare a seguire le vicende di Lucy attraverso la Zona Contaminata. La prima stagione ha riscosso pareri positivi tra gli appassionati della saga videoludica e non solo, tanto da arrivare a contare oltre 100 milioni di telespettatori in tutto il mondo.

Fallout è diventata rapidamente una delle serie TV più viste su Prime Video entrando di diritto nella TOP 3 degli show presenti sulla piattaforma. Considerando questi numeri, la seconda stagione è stata confermata quasi immediatamente dopo l’uscita delle prime puntate.

In queste ore, Amazon ha confermato tante novità per l’acclamata serie Prime Video. Stando a quanto dichiarato dall’azienda sul proprio blog ufficiale, la seconda stagione arriverà sulla piattaforma a dicembre 2025.

Amazon ha confermato la data di uscita della seconda stagione di Fallout e ha annunciato che arriverà la terza stagione

L’azienda di Jeff Bezos ha fornito la finestra temporale per il debutto ma non solo. Infatti, è già stato annunciato che Fallout avrà una terza stagione. Amazon è certa del successo tanto da confermare una nuova stagione dello show ben prima della messa in onda.

Al momento non è possibile determinare quali saranno le storyline che verranno affrontate e l’unica certezza sembra essere che i protagonisti esploreranno New Vegas. Infatti, al termine della prima stagione, i titoli di coda lasciavano intendere che le avventure del trio si sarebbero spostate verso questa città post-apocalittica.

Il cast sarà composto da Ella Purnell, Aaron Moten e Walton Goggins, oltre che da Kyle MacLachlan, Moisés Arias e Frances Turner. Tra i produttori esecutivi della serie figurano Jonathan Nolan e Lisa Joy mentre Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner ricoprono il ruolo multiplo di creatori, showrunner e produttori esecutivi. Non vediamo l’ora di scoprire come evolverà il rapporto tra Lucy, il Ghoul e Maximus oltre che ammirare le nuove location trasposte dall’amata saga videoludica.