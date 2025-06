Android TV si prepara a rivoluzionare il timer di spegnimento

Tra le caratteristiche più amate dagli utenti di Android TV c’è per certo il timer di spegnimento automatico. Una funzione che permette agli utenti di addormentarsi serenamente durante una maratona di serie o di film. Senza preoccuparsi che il dispositivo rimanga acceso inutilmente durante tutta la notte. Un piccolo ma prezioso aiuto per risparmiare energia e tutelare il riposo. Tuttavia, attualmente questa funzione risulta un po’ nascosta nei menu delle impostazioni e offre poche possibilità di personalizzazione. Ma le cose stanno per cambiare.

Android TV: più controllo e avvisi chiari per un timer più intelligente

Ci sono delle ultime informazioni che sono emerse dal codice della versione 1.0.756918669 del launcher Google TV. Si riferiscono al team di sviluppo di Android TV che sta lavorando a nuove funzioni per migliorare il timer di spegnimento. Tra le novità individuate ci sono la possibilità di mettere in pausa e poi riprendere il conto alla rovescia. Nonché l’introduzione di messaggi che avvisano l’utente del tempo rimanente prima che il dispositivo si spenga da solo. Attualmente, Android TV non offre queste opzioni, che però promettono di rendere l’esperienza più interattiva e flessibile.

Le stringhe di codice scoperte indicano messaggi come “Il timer del sonno è terminato, ma si è verificato un problema nello spegnimento della TV. Puoi ancora spegnerla manualmente.” Questi messaggi evidenziano un’attenzione nuova al dialogo con l’utente e alla gestione di eventuali errori durante lo spegnimento automatico. Ci sarà anche la possibilità di annullare. O mettere in pausa o riprendere il timer. Tutte funzioni che oggi mancano ancora.

Questa evoluzione potrebbe significare che Android TV diventerà capace di notificare agli utenti quando il timer sta per concludersi. Offrendo così anche la possibilità di aumentare il tempo se si desidera continuare la visione. Non ci sono ancora dettagli precisi su come verranno aggiunte queste novità. Oppure su quando saranno effettivamente disponibili. Ma è probabile che arriveranno nei prossimi aggiornamenti del sistema.

Questi miglioramenti rappresentano un passo avanti per rendere Android TV più funzionale. Ma anche più attenta alle esigenze di chi la utilizza quotidianamente. Garantendo un’esperienza più comoda e personalizzabile.