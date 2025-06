Mini PC quasi in REGALO su AliExpress: prezzo scontato di 500 euro

AliExpress, noto store di e-commerce che negli ultimi mesi ha cambiato completamente, aggiornandosi per essere maggiormente alla portata degli utenti europei, con spedizioni gratuite e senza dazi doganali (nella maggior parte dei casi), propone oggi uno sconto decisamente interessante sull’acquisto di un mini PC di buona qualità.

Stiamo parlando Chuwi UBox, un prodotto caratterizzato dalla presenza di un processore AMD Ryzen 5 6600H, SoC di fascia media che riesce a garantire discrete prestazioni generali, al cui fianco trovano posto 16GB di RAM DDR5 a 4800Mhz (quindi molto rapide e performanti), con 512GB di memoria interna su SSD. Lo chassis è realizzato in metallo, consiste sostanzialmente nel solito form factor, un parallelepipedo a base quadrata con dimensioni di 128 x 130,5 x 57 millimetri, ed un peso di 650 grammi, il che ne favorisce e facilita l’utilizzo praticamente ovunque vogliate (anche in mobilità).

AliExpress sconta un mini PC a prezzo da saldo

Una spesa così bassa non la vedevamo da tanto tempo, difatti in questi giorni su AliExpress gli utenti si ritrovano a poter acquistare un mini PC Chuwi con uno sconto di 509,31 euro rispetto al valore di listino di 726,75 euro. La spesa finale da sostenere è di 217,44 euro, con acquisto diretto al seguente link.

Non manca la connettività su un prodotto estremamente completo e funzionale, difatti è presente il WiFi 6 dual-band, con supporto bluetooth 5.2 per il collegamento diretto di accessori. L’espansione di memoria, tramite SSD di ultima generazione, è possibile con lo slot messo a disposizione. La connettività fisica è veramente ricca e fornita, con la presenza di USB-C, HDMI e DisplayPort, in questo modo l’utente si ritrova a poter collegare fisicamente più monitor in contemporanea, sempre trasmettendo in 4K a 120 o 144Hz (questi sono raggiungibili solo con USB-C).

La spedizione avviene direttamente dal magazzino presente in Spagna, con consegna entro pochi giorni dal completamento dell’ordine.