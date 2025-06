Fastweb: con questa promo i giga abbondano al massimo della velocità

Al giorno d’oggi, usufruire di una promozione che garantisca minuti, SMS e gigabyte di traffico dati per poter navigare è diventato indispensabile dal momento che tutto ciò ci consente di restare connessi con la nostra vita digitale e dunque poter svolgere tutte le attività che siamo abituati a compiere durante l’arco della giornata, dall’effettuare una semplice telefonata ai nostri cari fino al pubblicare una foto sui social network, di conseguenza scegliere la promozione più adatta alle nostre esigenze, ma che allo stesso tempo pondera un prezzo conforme alle nostre possibilità economiche e essenziale.

fortunatamente, in Italia i provider telefonici non mancano e questi ultimi mettono a disposizione della clientela cataloghi di offerta davvero molto vasti in grado di soddisfare le necessità della stragrande maggioranza dei consumatori, un esempio di poco eccellente è Fastweb che da diversi anni Rappresenta un nome davvero di eccellenza, grazie soprattutto alla sua connessione a Internet davvero di primordine, non a caso recentemente sul suo sito Internet ha pubblicato un’offerta che mette al centro dei riflettori la connettività 5G, scopriamola insieme nel dettaglio.

Tutto incluso compreso il 5G

L’offerta di cui parliamo oggi garantisce al prezzo di 8,95 € al mese la bellezza di 200 GB di traffico dati in collettività 5G di Fastweb con minuti limitati verso tutti a 100 SMS verso tutti, l’offerta è dedicata sia a coloro che attivano un nuovo numero sia coloro che effettuano la portabilità da alcuni provider virtuali, la lista degli operatori di provenienza supportati è consultabile nel sito ufficiale dell’offerta, quest’ultima ha un costo di attivazione di 10 € il quale include anche il costo per la Sim fisica o per la Sim elettronica nel caso il vostro smartphone supporti anche questo formato.

Dunque, se siete interessati tutto ciò che dovete fare è recarvi sul sito ufficiale di Fastweb per poi procedere all’attivazione direttamente online.