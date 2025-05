Amazon regala un’offerta pazza su Apple iPad Air con M2

Uno dei tablet di maggiore successo, e soprattutto particolarmente richiesti dal pubblico, è senza dubbio Apple iPad Air, in questo caso nella sua versione da 13 pollici di diagonale con processore Apple M2. Un device di base molto costoso, ma che nel periodo corrente viene fortemente ridotto grazie ad una promozione orchestrata magistralmente da Amazon.

Il punto nevralgico dell’intero device è sicuramente rappresentato dal display eccellente, un pannello da 13 pollici di diagonale che vuole riuscire a dire la sua affidandosi ad un Liquid Retina con risoluzione di 2048 x 2732 pixel, ed offrendo nel contempo una densità di 264 ppi, con 60Hz (oltre a protezione contro i graffi). Il processore è l’Apple M2, octa-core con una frequenza di clock a 2,42Ghz, affiancato dalla GPU Apple (9-core), e la configurazione che viene completata con la presenza di 8GB di RAM, nonché 128GB di memoria interna (non può essere incrementata con la microSD).

Apple iPad Air 13: prezzo da non perdere su Amazon

Acquistare un Apple iPad Air da 13 pollici di diagonale, in particolare la versione con processore Apple M2, non è più tabù per la maggior parte degli utenti, ma resta accessibile, sebbene il prezzo finale non sia mai così economico. Il listino parte da 909 euro, ma solamente per poco tempo è stato applicato uno sconto di 110 euro, in modo da arrivare a poter spendere solamente 799 euro per il suo acquisto. Premete qui per acquistarlo.

Cosa contiene la confezione

All’interno della confezione è davvero possibile trovare tutto il necessario per il funzionamento, al netto dell’alimentatore per il collegamento alla presa a muro. Purtroppo da qualche anno sono stati rimossi da praticamente tutti i produttori, e di conseguenza sarà necessario acquistarli a parte, oppure ricaricare il device collegandolo ad un notebook/PC desktop.