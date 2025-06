Lyca Mobile punta al risparmio con una super offerta

Prezzo imbattibile, connessione veloce e libertà di utilizzo. Sono proprio questi gli ingredienti della nuova offerta lanciata da Lyca Mobile. Attivabile esclusivamente online, il pacchetto include 150GB di traffico dati sulla rete 5G, minuti e SMS illimitati e ben 8GB utilizzabili nei Paesi dell’Unione Europea. Tutto ciò a soli 5,99€ al mese. Ma non finisce qui. In quanto i primi due rinnovi mensili sono completamente gratuiti, un incentivo che rende la promo ancora più allettante per chi vuole cambiare operatore o risparmiare sulla propria tariffa.

Lyca Mobile: tecnologia semplice per una gestione completa, la comodità è tutta nell’app

Per attivare l’offerta non servono documenti cartacei o lunghe trafile. Basta semplicemente collegarsi al sito ufficiale, ordinare la SIM e riceverla comodamente a casa. Chi ha un dispositivo compatibile, può anche scegliere la versione eSIM per attivare tutto ancora più velocemente. La rete su cui si appoggia il servizio è quella di Vodafone, sinonimo di copertura ampia e velocità elevata su gran parte del territorio italiano. Grazie a questa infrastruttura infatti, navigare, chiamare o inviare messaggi diventa un’esperienza fluida e super affidabile.

L’intera promozione viene gestita tramite l’app My Lyca Mobile, disponibile per smartphone Android e iOS. Grazie a un’interfaccia intuitiva, sarà monitorare il traffico dati, verificare il credito residuo e attivare o disattivare il rinnovo del piano con un semplice tocco. L’app permette anche di accedere ad offerte esclusive personalizzate, disponibili solo per chi è già cliente.

Un altro punto di forza è l’assenza di vincoli contrattuali. Non è previsto infatti alcun costo nascosto e nessun obbligo di permanenza. Ognuno è libero di disattivare il piano in qualsiasi momento. I minuti e gli SMS illimitati permettono di comunicare anche in assenza di connessione, rendendo l’offerta adatta a ogni tipo di utilizzo, personale o lavorativo. L’iniziativa è disponibile solo per un periodo limitato, esclusivamente online. Chi cerca una soluzione economica, completa e moderna ha ora un’occasione concreta per cambiare. Sbrigatevi! Prima che sia troppo tardi !