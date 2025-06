iPhone 17 in arrivo con un soc datato?

I rumors e le indiscrezioni sui prossimi smartphone di punta del colosso americano Apple si fanno ogni giorno di più consistenti. Giusto l’altro giorno erano emerse alcune indiscrezioni riguardanti il display montato a bordo del prossimo modello iPhone 17, che dovrebbe avere una diagonale pari a 6.3 pollici. In queste ultime ore sono però emerse nuove indiscrezioni riguardanti il possibile processore che ci sarà. A quanto pare, a bordo potrebbe esserci un processore non proprio recente.

iPhone 17, a bordo potrebbe esserci lo stesso soc di iPhone 16

A quanto pare il colosso americano Apple non ha intenzione di aggiornare il processore di uno dei suoi prossimi smartphone. Come già accennato in apertura, lo smartphone in questione è il modello base, ovvero iPhone 17. Nel corso delle ultime ore l’analista di GF Securities Jeff Pu ha per l’appunto rivelato qualche processore adotterà l’azienda su questo dispositivo.

A bordo sembra infatti che ci sarà il chip A18, ovvero lo stesso soc montato a bordo della precedente serie iPhone 16. In accoppiata, dovrebbe poi esserci una memoria RAM pari a 8 GB. Una scelta che potrebbe sembrare alquanto strana e bizzarra, soprattutto se si pensa al processore che dovrebbero montare gli altri device della serie. Secondo i rumors, infatti, a bordo dei prossimi IPhone 17 Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max ci sarà il nuovo chip A19. Oltre a questo, i modelli in questione dovrebbe inoltre essere equipaggiati con 12 GB di memoria RAM anziché 8 GB.

Se sarà dunque così, possiamo aspettarci che il prossimo iPhone 17 sarà un upgrade dimensionale rispetto al precedente modello iPhone 16 e nulla più. Forse l’azienda ha intenzione di fare questo proprio per incentivare le vendite degli altri modelli che sono logicamente più costosi. L’azienda potrebbe infatti preferire di incentivare le vendite soprattutto dell’inedito modello iPhone 17 Air. Quest’ultimo sarà infatti il rivale del nuovo Samsung Galaxy S25 Edge e si sfideranno proprio per la loro estrema sottigliezza.