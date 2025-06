Samsung TV OLED 55″: prezzo scontato del 10% su Amazon

Se volete acquistare un nuovo televisore, con questo Samsung da 55″ avete l’opportunità di scoprire la tecnologia OLED con neri profondi, bianchi luminosi e una gamma completa di colori vivaci. Una serie di aspetti fondamentali per poter avere un’esperienza visiva eccellente e, dunque, con una resa cromatica eccezionale.

Oltre a ciò, questo innovativo modello sviluppato dal noto marchi Samsung si contraddistingue grazie alla presenza del processore NQ4 AI Gen2 con risoluzione 4K e intelligenza artificiale.

Samsung OLED TV 55″: oggi in offerta su Amazon

Questo televisore Samsung è perfetto per tutti coloro che vogliono acquistare un nuovo dispositivo per guardare film, serie tv preferite e partite del cuore con un’ampia visibilità. Come anticipato, si tratta di un dispositivo con una resa cromatica eccezionale garantita proprio dalla tecnologia OLED HDR+. Quest’ultima infatti offre una luminosità impareggiabile e immagini di qualità superiore rispetto ad altri dispositivi durante qualsiasi scena.

A un’esperienza visiva eccezionale viene affiancato un audio eccellente al fine di garantire all’utente un utilizzo ottimale sono tutti gli aspetti. L’OTS LITE garantisce un audio virtuale sincronizzato con l’azione, mentre il Dolby Atmos offre un’esperienza sonora completamente immersiva, che avvolge gli utenti da ogni angolo con effetti profondi, nitidi e dettagliati.

Inoltre, il Samsung OLED TV 55″ consente agli utenti appassionati di gioco di accedere al gaming hub in modo facile e veloce. Lo Smart Hub, invece, è indispensabile per poter sistemare i propri contenuti o riunire film, giochi e programmi preferiti in un unico posto. Volete controllare tutti i dispositivi smart direttamente dalla tv? E’ possibile grazie alla funzionalità SmartThings.

Non perdete altro tempo se volete approfittare dello sconto attualmente disponibile su Amazon. Grazie allo sconto del 10% il prezzo di listino di 993,86 crolla a soli 899 euro.