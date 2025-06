Google Wallet: ora mostrerà pass e carte proprio al momento del bisogno

Durante la propria conferenza annuale, il Google I/O 2025, l’azienda californiana ha annunciato diverse novità mettendo al centro dei riflettori soprattutto l’intelligenza artificiale le quali però non riguardano soltanto Gemini ma coinvolgono tutta la suite di applicazioni offerta dal colosso della tecnologia tra cui anche Google Wallet, un’applicazione che effettivamente da diverso tempo non riceveva dei cambiamenti importanti, ma che ora sta per ricevere un update decisamente sostanzioso.

I biglietti giusti al momento giusto

Nello specifico, sembra che il wallet di Google stia per diventare decisamente più smart grazie alla funzione Nearby Passes, la quale potrà essere attivata direttamente dall’applicazione e che permetterà di sfruttare i dati sulla posizione dell’utente per offrire le carte e i pass direttamente nella schermata delle notifiche proprio al momento specifico in cui sarà necessario utilizzarli, un esempio pratico sarà quello ad esempio di visualizzare una notifica che include l’anteprima di una tessera punti non appena ci si reca nell’esercizio commerciale abilitato, oppure sarà possibile accedere rapidamente ad un biglietto quando si è in prossimità del luogo in cui è presente l’evento pianificato, banalmente anche un semplice biglietto aereo disponibile alla data e all’orario del volo quando sarà il momento di effettuare l’imbarco.

Google ha sottolineato che la funzione non sarà attiva in modo automatico, ma dovrà essere l’utente nel dettaglio a scegliere se abilitarla o meno, tutto ciò ovviamente per una tutela della privacy dal momento che si tratta di qualcosa che necessita dell’accesso continuo alla sua posizione e dunque è importante offrire all’utente la massima trasparenza e possibilità di scelta.

Chi volesse usarla potrà contare tra l’altro su due impostazioni aggiuntive, come la possibilità di escludere specifici pass e carte da questa piattaforma e di scegliere anche quando ricevere le notifiche della funzionalità, allo stato attuale però non sono stati rilasciati dettagli in merito un possibile periodo di arrivo né a livello di test né a livello globale, essendo stata però presentata durante la conferenza stampa è molto probabile che non manchi molto.