Google Duo

Google rimuoverà definitivamente le chiamate tradizionali da Duo a partire da settembre 2025, completando la transizione iniziata nel 2022 verso un’unica piattaforma: Google Meet. La funzione, che consentiva di chiamare numeri salvati in rubrica tramite l’interfaccia semplificata di Duo, verrà disattivata in favore di un’esperienza unificata.

Fase finale della fusione tra Duo e Meet

La migrazione da Duo a Meet era cominciata nella seconda metà del 2022, quando Google annunciò l’intenzione di consolidare i suoi servizi di videochiamata. Gran parte delle funzionalità Duo erano già state trasferite all’app Meet, ma finora la possibilità di effettuare chiamate dirette rimaneva accessibile per alcuni utenti, specialmente su Android.

Con l’aggiornamento in arrivo, Google eliminerà la funzione di chiamata tradizionale, cioè la possibilità di avviare una chiamata semplicemente selezionando un contatto in rubrica. D’ora in poi, ogni chiamata dovrà essere gestita tramite invito Meet, anche per conversazioni uno-a-uno.

Alcuni utenti Android iscritti alla beta stanno già ricevendo un messaggio informativo che segnala la rimozione imminente delle chiamate Duo. Google conferma che la modifica entrerà in vigore a settembre 2025, rendendo le chiamate tradizionali non più disponibili. Il cambiamento interesserà anche dispositivi smart, come gli altoparlanti Nest o altri hub domestici con supporto Google.

Verso un’esperienza più coerente

L’obiettivo di Google è semplificare il panorama delle sue app di comunicazione, eliminando sovrapposizioni tra servizi simili. Con Google Meet come unico punto di riferimento per riunioni, videochiamate e chiamate vocali, l’azienda punta a migliorare l’uniformità dell’esperienza su Android, iOS e dispositivi smart, anche se a discapito della rapidità di utilizzo di Duo.

In definitiva, gli utenti che ancora utilizzano la vecchia app Duo verranno automaticamente reindirizzati a Meet, che diventerà così l’unica piattaforma per videochiamate e chiamate vocali, sia personali che professionali. Nonostante la fusione avvenuta tempo fa, molti dispositivi continuavano a offrire Duo per le chiamate dirette: con questo aggiornamento, l’app cesserà di funzionare completamente e verrà rimossa anche da dispositivi come Nest Hub Max.

Google garantirà il supporto alla nuova esperienza unificata, assicurando che tutte le funzioni precedentemente disponibili su Duo — comprese le chiamate peer-to-peer, la crittografia end-to-end e la compatibilità con la rubrica — siano integrate in Meet, offrendo una piattaforma unica, più coerente e completa.