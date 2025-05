Google Calendar

Google ha avviato il rilascio di una funzione attesa da tempo: la possibilità di condividere pubblicamente i calendari direttamente dall’app Google Calendar per Android. La novità consente agli utenti di rendere il proprio calendario visibile ad altri attraverso un link, anche da smartphone, senza dover passare per l’interfaccia web.

Disponibile la gestione della condivisione pubblica

Finora, l’unico modo per rendere pubblico un calendario era utilizzare la versione desktop di Google Calendar. Con il nuovo aggiornamento, Google introduce la possibilità di attivare o disattivare la condivisione pubblica di un calendario anche da dispositivi mobili Android. La funzione è accessibile dalla schermata delle impostazioni del singolo calendario, all’interno dell’app Google Calendar. Nella sezione dedicata alla condivisione, è ora presente un interruttore per abilitare l’accesso pubblico, accompagnato dalla generazione di un link da condividere con chiunque.

La condivisione pubblica dei calendari trova applicazione in diversi contesti: eventi aperti, gruppi di lavoro, organizzazioni no-profit, scuole o semplicemente per rendere visibile la propria disponibilità. I calendari pubblici possono essere consultati da chiunque riceva il link, anche senza un account Google, con un’interfaccia leggibile da browser.

Gli utenti possono decidere se mostrare tutti i dettagli degli eventi o solo la disponibilità oraria, mantenendo un certo livello di controllo sulla privacy. L’attivazione della funzione è accompagnata da un avviso che informa l’utente sulle implicazioni della visibilità pubblica.

La possibilità di attivare la condivisione pubblica da mobile è in fase di rilascio graduale, e potrebbe impiegare diversi giorni prima di comparire su tutti i dispositivi Android. Il rollout avviene lato server, quindi non è necessario aggiornare l’app dal Play Store per riceverla.

Al momento non è ancora chiaro se la stessa opzione sarà presto introdotta anche nella versione iOS dell’app Google Calendar. È probabile che l’aggiornamento arrivi inizialmente per Android come piattaforma primaria, per poi essere esteso agli altri sistemi operativi.

La funzione non sostituisce le modalità già esistenti di condivisione privata tra utenti specifici. Rimane possibile condividere un calendario con singoli account Google, assegnando permessi di sola lettura o modifica. La novità riguarda esclusivamente la possibilità di rendere pubblici i dati di un calendario tramite URL dedicato.

Gli amministratori di account Workspace potranno eventualmente limitare l’utilizzo della condivisione pubblica tramite le console di gestione aziendale. In ambienti professionali, la visibilità pubblica è infatti soggetta a policy interne per la protezione dei dati.

L’arrivo della condivisione pubblica da mobile rientra in un più ampio piano di equiparazione delle funzioni tra app e versione web. Google ha progressivamente introdotto su Android molte delle opzioni storicamente riservate alla piattaforma desktop, con l’obiettivo di rendere l’esperienza mobile più completa e autonoma.

È possibile che nei prossimi mesi vengano introdotte anche nuove funzionalità di gestione avanzata dei calendari condivisi, come la visualizzazione aggregata di più calendari pubblici, notifiche personalizzate o integrazione con altri servizi Google, tra cui Documenti, Meet e Gmail.