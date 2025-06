Google Calendar, nuovo aggiornamento per proteggere i dati del calendario

Google Calendar ha iniziato a distribuire una nuova impostazione pensata per offrire un maggiore controllo sulla condivisione dei dati con applicazioni di terze parti. La novità riguarda in particolare le app che sfruttano l’API Calendar Provider di Android, un sistema che consente a software esterni di accedere agli eventi salvati all’interno del calendario.

Il cambiamento è stato segnalato da Android Authority e introduce un livello di autorizzazione separato all’interno delle impostazioni dell’app di Google Calendar. Da oggi, chi utilizza il servizio può decidere se permettere o meno la visibilità degli eventi ad altre applicazioni presenti sul dispositivo.

La nuova voce si trova nel percorso seguente:

Google – Impostazioni di Calendar – Generali – Condividi dati di Google Calendar con altre app.

Il nuovo toggle blocca l’accesso, ma l’efficacia non è ancora garantita

In teoria, disattivando il nuovo interruttore si impedisce alle app esterne – come Outlook – di leggere o modificare gli eventi presenti nel calendario principale. In pratica, però, ci sono ancora delle criticità. Alcuni utenti che hanno già ricevuto l’aggiornamento segnalano che, nonostante la funzione sia attiva, le app continuano comunque a visualizzare gli appuntamenti.

Anche dopo aver forzato la chiusura delle applicazioni coinvolte, cancellato la cache e riavviato il dispositivo, gli eventi di Google Calendar restano visibili in ambienti esterni. Un comportamento anomalo che fa pensare a un rollout ancora incompleto o a una funzione non del tutto sincronizzata tra i vari livelli del sistema operativo.

Una funzione attesa, ma ancora da perfezionare per Google Calendar

Google Calendar continua a ricevere aggiornamenti pensati per migliorare l’esperienza quotidiana, come l’interfaccia a carosello per la selezione dei calendari nella schermata di creazione eventi. L’aggiunta di un controllo specifico sulla condivisione dei dati va nella direzione di una maggiore tutela della privacy, ma serve ancora qualche intervento tecnico prima che la funzione risulti ad oggi completamente affidabile.