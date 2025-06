Fast fashion sotto pressione: Shein rischia sanzioni dall’Europa

Shein finisce di nuovo sotto i riflettori, ma questa volta non si parla di vestiti trendy o saldi a tempo. Stavolta è la Commissione Europea a puntare il dito contro il colosso della fast fashion cinese, accusandolo di non rispettare le regole pensate per tutelare i consumatori europei. E le accuse non sono leggere.

La Commissione UE smaschera Shein

Dopo le segnalazioni sulla contraffazione di qualche mese fa, l’Unione Europea torna alla carica, ma ora il bersaglio è uno solo: Shein, con tutte le sue presunte furbizie da e-commerce. Il messaggio è chiaro: se vuole continuare a vendere nei Paesi UE, dovrà adeguarsi. Ha un mese di tempo per rispondere, sistemare le cose e promettere cambiamenti concreti. Altrimenti, arriveranno sanzioni che potrebbero costarle care. Molto care.

Ma cosa ha combinato, esattamente? Le autorità europee, insieme alla rete di cooperazione per la protezione dei consumatori (CPC), hanno elencato una serie di comportamenti considerati scorretti. Il primo? Sconti fasulli, costruiti ad arte mostrando prezzi “originali” mai esistiti, giusto per far sembrare l’affare più conveniente. Poi ci sono le offerte “a tempo”, con countdown e scadenze che mettono fretta, anche se in realtà non scade nulla. Un classico trucco per spingere all’acquisto impulsivo.

Ma non è finita qui. Secondo Bruxelles, Shein sarebbe anche poco chiara (o del tutto opaca) su resi, rimborsi e diritti del consumatore. Le etichette dei prodotti, inoltre, spesso esagerano caratteristiche che in realtà sono semplicemente obbligatorie per legge. E c’è un tema molto delicato: la sostenibilità. La Commissione sospetta che alcune affermazioni “green” siano più marketing che realtà.

Infine, un punto pratico ma importante: è difficile trovare i contatti di Shein. Non esattamente ideale se si vuole fare un reclamo.

Ora la palla passa a Shein, che ha 30 giorni per dire la sua e impegnarsi a cambiare. Da parte della Commissione c’è ancora voglia di dialogo, ma se non arriveranno risposte convincenti, si andrà avanti con le sanzioni. E questa volta, potrebbero fare davvero male.