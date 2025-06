Monopattini elettrici: registrati meno incidenti

Sono passati oltre cinque mesi dall’introduzione delle nuove disposizioni del Codice della Strada sui monopattini elettrici. A tal proposito, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso un primo bilancio. Quest’ultimo, secondo i dati forniti da Polizia Stradale e Carabinieri, sembra essere incoraggiante. La riforma è fortemente voluta per arginare il crescente numero di incidenti legati a tali mezzi. E secondo quanto emerso, finora, ha generato un impatto significativo. Nei primi tre mesi dall’entrata in vigore si è, infatti, registrata una riduzione del 5,5% nel numero di incidenti. Accompagnata da un calo del 20,4% delle vittime. E dell’8,8% dei feriti.

Maggiore sicurezza nel settore dei monopattini elettrici?

Tali risultati, anche se coprono solo il 34% del totale degli incidenti, indicano una tendenza positiva. Il restante 66% dei sinistri, infatti, è di competenza delle Polizie Locali. Per rafforzare il monitoraggio che il ministro Matteo Salvini ha richiesto il coinvolgimento attivo del Ministero dell’Interno e dell’ANCI. Ciò per acquisire anche i dati relativi alle infrazioni. Utili per comprendere se le nuove regole vengano effettivamente rispettate.

Tra i cambiamenti introdotti dalla riforma figurano l’obbligo generalizzato del casco, valido per tutti i conducenti indipendentemente dall’età. Ed anche il divieto assoluto di procedere contromano. Si tratta di misure pensate per innalzare il livello di sicurezza, in un contesto in cui l’uso disinvolto di tali mezzi aveva spesso portato a comportamenti rischiosi e poco regolamentati. Altrettanto rilevanti sono le nuove regole rivolte ai gestori dei servizi di noleggio. I monopattini messi a disposizione degli utenti devono ora essere dotati di sistemi che ne impediscano il funzionamento al di fuori delle zone in cui la circolazione è consentita, una misura che mira a contenere l’anarchia diffusa negli anni precedenti.

Nonostante le critiche sollevate dalle associazioni di settore, che vedono in tali norme un ostacolo alla crescita dei monopattini elettrici, i primi segnali sembrano indicare che la direzione intrapresa è quella giusta. L’obiettivo di una mobilità più sicura, nel contesto urbano, sembra sempre ora più a portata di mano.