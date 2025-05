WhatsApp cambia tutto: addio al numero di telefono

A quanto pare su WhatsApp qualcosa sta presto per cambiare, tramite il proprio programma di test denominato TestFlight, la nota azienda ha rilasciato la versione beta 25.17.10.70 per iOS che introduce una funzionalità che cambierà per sempre la natura di WhatsApp e l’esperienza d’uso della piattaforma, nello specifico ci riferiamo alla possibilità di configurare un nickname utente univoco per ogni account, una novità che da sola potrà cambiare radicalmente la piattaforma andando a soppiantare in modo diretto il tradizionale sistema di identificazione basato esclusivamente sul numero di telefono.

Cambiamento legato alla privacy

La funzionalità in questione consentirà agli utenti di mantenere privato il proprio numero di cellulare quando interagiscono con le persone che non hanno salvate all’interno dei propri contatti, una volta configurato l’username, coloro che non dispongono del telefono del contatto con cui stanno parlando visualizzeranno esclusivamente tale identificativo scelto dall’utente in questione, ciò avverrà sia durante l’avvio di nuove conversazioni che all’interno delle chat di gruppo, sembrerebbe che la società stia perfezionando in maniera importante la funzione prima di procedere al rilascio ufficiale.

Effettivamente si tratta di un cambiamento decisamente atteso da tantissimo tempo dal momento che il numero di telefono è ritenuto da tantissime persone un dettaglio decisamente sensibile per essere visibile da chiunque, dunque WhatsApp si sta impegnando per rilasciare questa nuova funzionalità allo stato dell’arte, non a caso l’azienda ha definito dei criteri rigorosi per garantire sicurezza e coerenza nella scelta del nome utente, ad esempio gli username non potranno iniziare con www in modo tale che gli utenti non possano confondere un username con entità ufficiali legate a siti web, allo stesso modo ogni nome utente dovrà contenere almeno una lettera in modo tale da impedire l’utilizzo di identificativi composti solamente da numeri, ovviamente sarà previsto un sistema che non permetterà la duplicazione dei nomi utente e se presente anche il divieto di terminare un nome utente con dei domini, non sarà permesso dunque utilizzare.com o.net.