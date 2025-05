Amazon: OFFERTA REGALO di 500 euro su notebook Asus TUF Gaming F15

Il prezzo di vendita di ASUS TUF Gaming F15, un notebook da utilizare per giocare in mobilità, è decisamente più basso del normale, in questi giorni gli utenti sono liberi di accedervi con un risparmio importante, che corrisponde ad una riduzione di 500 euro, direttamente acquistandolo su Amazon.

Al momento attuale sul mrecato si possono trovare tantissimi prodotti dedicati al gaming mobile, soluzioni più o meno interessanti, ma che sono tutte accomunate dal desiderio di mettere nelle mani del consumatore un device pronto e performante. Il modello di cui vi parliamo ha codice FX507VV#B0CQ2RTBR1, si tratta di un terminale con display da 15,6 pollici di diagonale (e trattamento antiriflesso), capace di raggiungere una risoluzione massima in FullHD e refresh rate a 144Hz. Il processore è l’ottimo Intel Core i7 di tredicesima generazione, in questo caso con configurazione che prevede 16GB di RAM e 1TB di memoria interna su SSD PCIe. La scheda grafica, fulcro dell’intera esperienza da gaming, è l’ottima NVIDIA GeForce RTX 4060 con 8GB dedicati.

Asus TUF Gaming F15 è in vendita a basso prezzo su Amazon

L’occasione per risparmiare sull’acquisto di un notebook da gaming è davvero ghiotta, poiché ad oggi il consumatore si ritrova a non dover più pagare i 1699 euro previsti in origine per il terminale, bensì abbraccia una riduzione di circa 500 euro (corrispondente al 32% del listino), arrivando ad un investimento finale di soli 1159 euro. Ordinatelo subito collegandovi qui.

In termini di connettività fisica, sui bordi del dispositivo possiamo trovare tutto il necessario per godere di un’ottima versatilità generale: porta ethernet RJ45, una Thunderbolt 4 con DisplayPort, ben 2 USB type-A 3.2 Gen1 ed anche un jack da 3,5mm. Ovviamente non manca il bluetooth ed il WiFi 6 di ultima generazione, per collegarsi rapidamente alla rete senza dover rischiare di restare invischiati in difficoltà di collegamento o rallentamenti di vario genere.