Amazon: incredibile sconto di 200 euro sul DYSON aspirapolvere

L’aspirapolvere senza fili che tutti vogliono e desiderano è senza dubbio il Dyson, ed oggi può essere loro con la nuova promozione che Amazon ha deciso di attivare e mettere a disposizione di tutti.

Il modello attualmente in sconto, e valido per pochi giorni, è il Dyson V8 Absolute, aspirapolvere senza filo che può raggiungere una potenza di aspirazione di 115 AW, dotato del solito classico design che contraddistingue tutti i prodotti del brand, offre una autonomia massima di 40 minuti di utilizzo continuativo, con spazzola Motorbar antigroviglio. All’interno della confezione si può trovare una buona dotazione di accessori che ne ampliano l’usabilità quotidiana, come la bocchetta a lancia, una spazzola più piccola, ed ovviamente la stazione di ricarica da montare direttamente a muro.

Dyson V8 Absolute è in sconto folle su Amazon

E’ indubbio che il marchio più amato e ricercato dal pubblico sia proprio Dyson, per questo motivo apprezziamo lo sforzo dell’azienda di proporre una promozione applicata sul Dyson V8 Absolute, che prevede la riduzione del 40% a partire dal listino iniziale di 499 euro. In altre parole il consumatore si ritroverà a poter spendere solamente 299 euro per il suo acquisto, con consegna a domicilio completamente gratuita e garanzia di 2 anni. Se volete ordinarlo, dovete collegarvi qui.

Gli amanti del mondo Dyson possono trovare, sempre al link indicato poco sopra, anche altre due varianti dello stesso prodotto: V8 Origin e V8 Advanced, le quali presentano prezzi differenti con una dotazione di accessori altrettanto differente. L’offerta odierna rappresenta la migliore occasione da diversi mesi di poter finalmente acquistare un aspirapolvere di livello, approfittando allo stesso tempo di uno sconto importante.