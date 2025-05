Una pallina da golf ispira il design dei droni autonomi

Chi avrebbe mai detto che una pallina da golf potesse ispirare il futuro dei veicoli autonomi? E invece è proprio così: un gruppo di ricercatori dell’Università del Michigan ha deciso di prendere esempio da quelle minuscole fossette che aiutano le palline a volare più lontano — e ne ha fatto una tecnologia d’avanguardia.

Superfici adattive per droni più leggeri e precisi

Il cuore dell’idea è semplice, almeno sulla carta: una sfera cava, ricoperta da una “pelle” di lattice elastico, che può cambiare forma a comando. Quando serve, una pompa aspira l’aria da minuscoli fori sulla superficie, facendo comparire le famose fossette. Quando la pompa si spegne, tutto torna liscio come prima. Un po’ come avere un veicolo che può cambiare “pelle” a seconda di come tira il vento o di cosa c’è sotto la superficie del mare.

Fin qui sembra già fantascienza, ma i test in galleria del vento sono stati ancora più sorprendenti. A quanto pare, giocare con la profondità delle fossette può ridurre la resistenza dell’aria fino al 50% rispetto a una superficie liscia. Non male per qualcosa ispirato a uno sport da club. E non è tutto: le fossette più profonde aiutano quando si va piano, quelle più leggere danno il meglio ad alte velocità. Una specie di assetto dinamico… ma senza le complicazioni dei sistemi meccanici tradizionali.

Poi c’è il colpo di scena: attivando le fossette solo su un lato, i ricercatori sono riusciti a generare una forza laterale, un po’ come l’effetto Magnus (quello che curva le palle nel calcio, per intenderci), ma senza far ruotare la sfera. Risultato? Una spinta laterale potentissima, capace di arrivare all’80% della forza di resistenza. Cose da far girare la testa agli ingegneri.

Il bello è che tutto questo ha applicazioni molto concrete: droni marini che esplorano gli abissi con più agilità, sonde ambientali autonome che si adattano alle condizioni atmosferiche in tempo reale, e magari anche droni volanti più efficienti, leggeri e precisi nei movimenti.

Anchal Sareen, che guida il progetto, la chiama “pelle intelligente” — e in effetti rende bene l’idea. Perché qui non si parla solo di design aerodinamico, ma di superfici che reagiscono, si adattano, si trasformano. Un cambiamento piccolo all’apparenza, ma che potrebbe rivoluzionare il modo in cui costruiamo e muoviamo i veicoli del futuro.

Insomma, la prossima volta che vedrete una pallina da golf, magari pensateci due volte: dietro quelle fossette si nasconde una piccola lezione di fisica… e forse anche un pezzo del nostro domani.