TCL rivoluziona l’audio domestico con Dolby Atmos FlexConnect

TCL si prepara a portare una svolta interessante nel mondo dell’intrattenimento domestico grazie all’introduzione di Dolby Atmos FlexConnect. A partire dall’estate 2025, questa innovativa tecnologia sarà disponibile su una selezione di dispositivi del marchio. Evento che segnerà un passo avanti nell’evoluzione dell’audio immersivo. I primi modelli a integrarla saranno le TV QD-Mini LED della serie Precise Dimming 2025, nello specifico le versioni QM8K, QM7K e QM6K. A questi si aggiunge lo smart speaker Z100, pensato per regalare un audio flessibile e ad alte prestazioni.

TCL e Dolby: una collaborazione che supera i limiti fisici dello spazio

L’annuncio di TCL per ora si concentra sul mercato americano, in cui i nuovi modelli sono già stati ufficializzati. Per conoscere le tempistiche della distribuzione internazionale bisognerà attendere ulteriori comunicazioni. In ogni caso, l’arrivo di questa funzionalità promette di cambiare il modo in cui le persone vivono l’esperienza audio nelle proprie case. Soprattutto in ambienti che non consentono un buon posizionamento degli speaker.

La forza di Dolby Atmos FlexConnect si trova nella sua capacità di adattarsi all’ambiente. A differenza dei sistemi tradizionali, questa tecnologia consente una calibrazione automatica del suono in base alla disposizione effettiva degli altoparlanti. Ciò significa che sarà possibile ottenere un’esperienza audio tridimensionale senza compromessi e in qualsiasi stanza della casa

TCL è il primo produttore a lanciare sul mercato dispositivi con questo supporto, consolidando così la propria posizione tra i pionieri dell’innovazione tecnologica nel settore audiovisivo. L’utente non dovrà più preoccuparsi di configurazioni complesse o posizionamenti rigidi, l’intelligenza del sistema farà tutto da sola. FlexConnect garantisce una resa sonora coinvolgente e dinamica. Ovvero in grado di adattarsi alle esigenze di ogni ambiente e stile di vita. Tale approccio rappresenta un importante passo avanti verso l’accessibilità della tecnologia audio avanzata, rendendola fruibile anche a chi non dispone di ambienti ideali o competenze tecniche. Insomma, con questa mossa, TCL conferma la volontà di modificare radicalmente gli standard dell’intrattenimento domestico.