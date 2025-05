Sfondi Dinamici su Samsung One UI 8: cambia colore durante la giornata

Samsung è pronta a introdurre una delle novità più attese con il prossimo aggiornamento della sua interfaccia: gli Sfondi Dinamici su One UI 8. L’aggiornamento porterà una ventata di freschezza grafica, con una particolare attenzione alla personalizzazione visiva. A differenza degli sfondi statici a cui siamo abituati, i nuovi wallpaper cambieranno colore automaticamente nel corso della giornata. L’implementazione di questa funzione è stata scoperta in una build preliminare, e sembra già ben rifinita e promettente.

All’interno delle impostazioni, sarà possibile accedere a questa nuova funzione navigando su Impostazioni > Sfondo e stile > Cambia sfondi > Colori. L’utente potrà scegliere tra quattro varianti principali: blu tenui al mattino, verde brillante al pomeriggio, toni caldi come arancio e rosso alla sera, e sfumature scure tra viola e blu durante la notte. Il cambiamento sarà graduale e accompagnato da una fluida animazione a gradiente ogni volta che il telefono verrà acceso o sbloccato.

Samsung: grandi cambiamenti con One UI 8

Un dettaglio raffinato riguarda la transizione tra la schermata di blocco e la Home. Se verrà utilizzato lo stesso sfondo dinamico su entrambe, l’animazione non si interromperà ma continuerà in modo fluido, creando una sensazione di continuità visiva. Questo piccolo accorgimento migliorerà sensibilmente l’esperienza utente, rendendo ogni interazione con il dispositivo più armoniosa e curata nei dettagli. Gli Sfondi Dinamici su One UI 8 sono pensati per offrire un’esperienza estetica più profonda, senza sacrificare la fluidità.

Una notizia incoraggiante riguarda la compatibilità. A differenza di alcune funzioni esclusive dei modelli di fascia alta come i Galaxy S24 e S25, gli Sfondi Dinamici su One UI 8 potrebbero essere disponibili anche su dispositivi di fascia media. Sebbene Samsung non abbia ancora ufficializzato la lista dei modelli supportati, le prime indiscrezioni suggeriscono un’estensione a buona parte della gamma Galaxy. L’attesa per il rilascio completo della One UI 8 è quindi accompagnata da buone prospettive per tutti gli utenti.