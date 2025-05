Game Booster Plus arriva su Good Lock con Samsung One UI 7

Samsung ha ufficialmente rilasciato Game Booster Plus, il nuovo modulo della suite Good Lock, pensato per migliorare l’esperienza videoludica su dispositivi aggiornati a One UI 7. Dopo alcuni ritardi legati all’ottimizzazione del sistema, il modulo è finalmente disponibile al download tramite il Samsung Galaxy Store. Tuttavia, alcune funzioni avanzate potrebbero non essere compatibili con gli smartphone più datati, soprattutto per quanto riguarda le ottimizzazioni grafiche.

Il modulo Game Booster Plus è stato progettato per offrire opzioni avanzate di personalizzazione delle prestazioni nei giochi. Gli utenti possono accedere a tre menu principali: uno per rimappare i controller, uno per abilitare impostazioni GPU dedicate e uno per classificare i giochi installati. Il sistema di rimappatura permette di adattare i comandi ai diversi generi di gioco e alle preferenze personali, rendendo l’esperienza più comoda e reattiva.

Samsung rilascia grandi novità per Game Booster Plus

Le impostazioni GPU, invece, sono pensate per i giochi che utilizzano l’API Vulkan e permettono di ottenere prestazioni grafiche migliorate, ma solo sui modelli più recenti. È stata introdotta anche una Modalità automatica che adatta le prestazioni in base alla batteria residua o alla qualità grafica selezionata. Questo aiuta a trovare il giusto equilibrio tra resa grafica e durata della batteria, offrendo un’esperienza personalizzata e dinamica.

Tra le funzioni più utili di Game Booster Plus vi è anche la possibilità di accedere a statistiche dettagliate sulle sessioni di gioco, come consumo energetico, utilizzo della CPU e tempo di gioco. Questi dati permettono agli utenti di analizzare le prestazioni e ottimizzare le proprie sessioni in modo intelligente. Con questo modulo, Samsung dimostra ancora una volta di voler supportare l’ecosistema gaming su mobile con strumenti concreti e aggiornati, anche se con qualche limite per i dispositivi meno recenti.

Ora non ci resta che attendere la comparsa di One UI 8, sperando che possa migliorare tante funzionalità che già troviamo oggi nella One UI di Samsung.