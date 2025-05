Smart TV Xiaomi in offerta shock su Amazon: prezzo in caduta libera

Amazon riserva una nuova sorpresa davvero molto interessante a tutti gli utenti, con la possibilità di mettere le mani su una smart TV Xiaomi di alto livello, in vendita ad un prezzo che complessivamente risulta essere inferiore alle aspettative.

La diagonale è da 50 pollici, precisamente 127 centimetri, più che sufficiente per riuscire a godere di una buona area di visione, senza compressioni o rapporti d’aspetto particolari. Il sistema operativo è Fire OS, di proprietà di Amazon, con la possibilità di installare direttamente tutte le principali applicazioni di streaming, tra cui annoveriamo sicuramente Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e similari. La tecnologia presente al suo interno è davvero moltissima, ad esempio troviamo la modalità Game Boost con refresh rate che cresce fino a 120Hz, ma anche DVB-T2, controllo vocale con Amazon Alexa, HDR 10 e MEMC, nonché la piena compatibilità con Apple AirPlay.

Per i codici sconto Amazon gratis e le nuove offerte speciali, dovete subito iscrivervi al canale Telegram ufficiale, vi aspettano i prezzi più bassi e tantissimi sconti tra cui poter scegliere.

Amazon lancia l’offerta dell’anno sulla smart TV Xiaomi

La smart TV di casa Xiaomi è perfettamente in grado di mettere tra le mani degli utenti tantissime funzionalità e prestazioni di livello elevato, ad un prezzo complessivamente ridotto. Il giorno del lancio sul mercato è stata messa in vendita a 359 euro, una cifra che già di per sè non è elevata, se considerate che comunque parliamo di un prodotto con 2GB di RAM e 32GB di memoria interna (su cui installare le app), ma oggi è stata ulteriormente ridotta da parte di Amazon, fino a scendere ad una spesa finale di soli 299 euro, a questo link.

Il prodotto è disponibile all’acquisto in un’unica colorazione, con dimensioni complessivamente in linea con le aspettative per una diagonale di questo tipo.