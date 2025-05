TIM: se hai meno di 30 anni potresti addirittura avere giga in 5G illimitati

Se avete bisogno di una nuova promozione ad attivare sul vostro numero di cellulare, sicuramente la scelta che vi spetta non è tra le più immediate dal momento che scegliere una promozione adeguata alle nostre esigenze al giorno d’oggi è un passo fondamentale poiché quest’ultima ci deve consentire di arrivare alla fine del mese senza troppe preoccupazioni e allo stesso tempo ci deve permettere di restare connessi con la nostra vita digitale in maniera rapida e soddisfacente, garantendo un’esperienza d’uso di ottimo livello, al giorno d’oggi infatti, avere a disposizione giusto quantitativo di minuti, giga ed SMS è davvero fondamentale per ognuno di noi.

Se avete bisogno dunque di una nuova offerta che possa soddisfare le vostre esigenze oggi ve ne descriviamo una garantita direttamente da Tim, l’operatore italiano rappresenta una delle migliori garanzie che il mercato della telefonia ha da offrire nella nostra penisola dal momento che per diversi anni, garantisce ai propri consumatori delle promozioni davvero interessanti con tantissimi bonus inclusi che permettono di espandere l’esperienza d’uso e renderla davvero polivalente.

Sul suo sito ufficiale recentemente è apparsa una nuova offerta dedicata ai ragazzi under 30 che garantisce tutto il necessario per un’esperienza d’uso soddisfacente e soprattutto include una piccola chicca per coloro che hanno già un’offerta per il salotto di Casa, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Tutto incluso e la possibilità di avere i giga illimitati

L’offerta in questione garantisce a chi decide di attivarla la bellezza di 200 GB di traffico dati in connettività 5G ultra the team con minuti limitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, il costo mensile sarà di 9,99 € al mese e il costo di attivazione ammonta a 10 € e include il costo della Sim fisica o elettronica e cinque euro di credito sul vostro numero di cellulare, ma non è tutto, se avete infatti una promozione di rete fissa attiva già per il vostro saluto di casa allora potrete evolvere l’offerta descritta sopra, passando a giga completamente illimitati, in connettività 5G ultra e mantenendo il prezzo invariato.