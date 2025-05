Spotify mette al centro i podcast: ora sono molto più visibili

Spotify ha deciso di rivalutare il ruolo dei podcast all’interno dell’app, integrandoli direttamente nella schermata principale su dispositivi mobili. Una novità che cambia il modo in cui l’utente scopre contenuti, rendendo i podcast parte integrante del feed personalizzato, fino ad ora dominato dalla musica. Questa era una richiesta che gli utenti avevano fatto a gran voce già durante gli anni passati e ad oggi potrebbero aver ottenuto ciò che volevano.

Come spiegato dalla stessa azienda in un post ufficiale, i podcast compariranno subito dopo le scorciatoie personalizzate, all’interno di un nuovo spazio pensato per favorire la scoperta. Saranno proposti insieme a brani e contenuti già familiari, rendendo più naturale esplorare anche trasmissioni mai ascoltate prima. L’obiettivo, dichiarato apertamente, è quello di semplificare l’accesso a nuovi programmi e stimolare l’interazione da parte dell’utente.

Crescono le interazioni e i feedback positivi

Spotify riconosce che in passato i podcast non hanno ricevuto l’attenzione che meritavano. Ora invece si punta a valorizzarli maggiormente, offrendo più opportunità ai creator di entrare in contatto con chi ancora non conosce il loro lavoro. Il nuovo feed, già in fase di rollout, ha ricevuto riscontri incoraggianti: chi lo ha testato ha iniziato a salvare contenuti, inviare reazioni e lasciare like con una frequenza maggiore rispetto al passato.

La scelta di inserire consigli mirati anche per i podcast risponde alla crescente attenzione che l’app sta dedicando a formati diversi dalla musica, seguendo una tendenza globale che vede nell’audio un terreno fertile per narrazione, informazione e intrattenimento.

Grazie a questa modifica, Spotify rafforza il proprio ruolo di piattaforma multiformato, dove è possibile ascoltare brani, guardare podcast video e scoprire contenuti in modo sempre più guidato. Un passo che non solo migliora l’esperienza utente, ma rappresenta anche un segnale concreto per tutti i creator: i loro contenuti, da oggi, avranno lo spazio che meritano.