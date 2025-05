NVIDIA rivoluziona Steam Deck: il cloud gaming diventa realtà con GeForce Now

Il mondo del gaming portatile cambia volto con l’arrivo ufficiale di GeForce NOW su Steam Deck. NVIDIA ha annunciato la disponibilità dell’app del suo servizio di cloud gaming per la console di Valve, una notizia che segna un punto di svolta per tutti gli utenti Linux-based. Steam Deck, progettata su misura per il sistema operativo SteamOS, ha sempre offerto una buona esperienza di gioco, ma con alcuni limiti evidenti sul fronte della potenza grafica. Ma ora, grazie a NVIDIA, quei limiti possono essere aggirati.

NVIDIA spinge il cloud: più autonomia e qualità grafica su ogni dispositivo

La nuova app consente infatti di accedere a un’ampia libreria di oltre 2.200 giochi in streaming, non solo da Steam ma anche da piattaforme come Xbox Game Pass, Epic Games Store e altre. I titoli sono eseguibili fino a 4K e 60fps, con ray tracing e tecnologie avanzate come DLSS 4 e NVIDIA Reflex. Il risultato è un’esperienza visiva e prestazionale che fino a ieri sembrava fuori portata per una console portatile priva di GPU dedicate. Non serve più un PC da gaming, basta una buona connessione a internet.

Steam Deck non può ospitare schede grafiche di grandi dimensioni, e le GPU integrate dei processori Ryzen Z o Core Ultra non sono progettate per offrire ray tracing o dettagli ultra. Però con il rendering spostato sui server di NVIDIA, la console si comporta come un semplice terminale video, consumando meno energia e producendo meno calore. L’autonomia ne beneficia sensibilmente, con sessioni di gioco che durano fino al 50% in più rispetto al normale utilizzo.

L’annuncio ufficiale era già arrivato a gennaio durante il CES 2025, ma adesso l’applicazione è scaricabile in versione completa. Per incentivare l’adozione, NVIDIA ha attivato uno sconto del 40% sul piano Performance semestrale. Tra le novità lanciate insieme all’app vi sono anche sei nuovi titoli, tra cui Torque Drift 2 e Nice Day for Fishing. Insomma, con questo aggiornamento, Steam Deck diventa più che una console.