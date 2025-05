Echo Auto a prezzo folle con il -57% di Amazon

La sicurezza alla guida è uno degli aspetti su cui bisogna porre maggiore attenzione al fine di evitare spiacevoli conseguenze. Proprio per questo motivo, anche la tecnologia ha deciso di andare incontro alle esigenze degli utenti mettendo a disposizione soluzioni innovative. Al fine di evitare l’uso degli smartphone o di altri dispositivi, è ormai possibile portare a bordo della propria vettura l’assistente Alexa con una soluzione come Echo Auto.

Non a caso, giunge sul mercato come accessorio progettato per abilitare le funzionalità dell’utilizzo di Alexa a mani libere.

Offerte e codici sconto Amazon sono disponibili sui canali telegram chiamati tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per rimanere aggiornati su tutte le occasioni.

Echo Auto oggi in offerta su Amazon

Volete riprodurre musica, effettuare chiamate, rispondere ai messaggi e altro ancora mentre siete a bordo della vostra auto? Tutto ciò oggi è possibile grazie all’innovativo sistema implementato in Echo Auto che può essere utilizzato nei veicoli che non dispongono di un assistente vocale.

Il design con cui è stato progettato lo rende senza alcun dubbio perfetto per essere posizionato in qualsiasi angolo dell’abitacolo. Oltre a ciò, grazie alla presenza di ben 5 microfoni integrati, Alexa è in grado di sentire l’utente anche mentre si ha la musica accesa o rumori del traffico.

Uno dei tanti punti di forza di questo accessorio è sicuramente la funzione che consente di controllare i dispositivi intelligenti presenti nella propria abitazione. E’ infatti possibile chiedere ad Alexa di regolare il termostato, spegnere le luci, controllare se la porta d’ingresso è chiusa e molto altro ancora anche se si è fuori casa.

Siete pronti a rendere la vostra auto ancora più smart? Approfittando subito dello sconto messo a disposizione da Amazon avete l’opportunità di dotare la vostra vettura con Echo Auto spendendo solamente 29,99 euro anziché 69,99 grazie a un -57% sul prezzo di listino.