Lenovo e Motorola: tecnologia e calcio mondiale si incontrano a FIFA 2025

Lenovo e Motorola Mobility sono diventate Official Smartphone Partner del FIFA Club World Cup 2025, un evento che si prepara a cambiare la storia del calcio per club. La competizione, ospitata negli Stati Uniti a partire dal 14 giugno, coinvolge 32 squadre iconiche da tutte le confederazioni mondiali. In 63 partite intense e cariche di emozione, queste squadre si contenderanno il titolo di campione del mondo per club, con il supporto tecnologico di Lenovo e Motorola.

L’innovazione entra così in campo a pieno titolo. Lenovo fornirà ai partecipanti PC AI, tablet, workstation e smartphone Motorola, strumenti indispensabili per gestire ogni fase della competizione. Non solo hardware, ma una vera e propria infrastruttura intelligente che agevola operazioni, creazione di contenuti e collaborazione tra i team. Un coinvolgimento a 360 gradi che trasforma ogni azione sul campo in un’esperienza digitale avanzata.

Esperienza fan e attivazioni coinvolgenti per gli utenti Motorola e Lenovo

I fan di tutto il mondo saranno immersi nel brand Motorola attraverso una serie di attivazioni a bordo campo e contenuti esclusivi durante le partite. Gli schermi LED e i tabelloni video dello stadio illumineranno il marchio, mentre durante alcuni match sarà possibile ammirare la nuova famiglia di smartphone Motorola razr 2025. Tale strategia punta a coinvolgere gli appassionati con un’esperienza multisensoriale, rendendo il torneo un palcoscenico globale per la tecnologia. La domanda che si pone è inevitabile: come cambia la passione per il calcio quando si unisce a dispositivi così all’avanguardia? Lenovo e Motorola dimostrano che tecnologia e sport possono viaggiare insieme verso un futuro più connesso e interattivo.

Il Presidente di Motorola, Sergio Buniac, ha sottolineato con entusiasmo l’importanza di questa collaborazione per portare una tecnologia intelligente in un evento di così alta caratura. Il Segretario Generale della FIFA, Mattias Grafström, ha descritto questa edizione come l’inizio di un nuovo percorso per il calcio mondiale, più inclusivo e digitale. Lenovo, forte della sua esperienza nel mondo dello sport, ha messo a disposizione soluzioni hardware e servizi innovativi per sostenere l’intera manifestazione. I fan sono chiamati a non perdere l’occasione di vivere dal vivo questo momento storico, con i biglietti ancora disponibili sul sito ufficiale FIFA.