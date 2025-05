Google diventa più social: commenti e discussioni sotto gli eventi sportivi

Google sta provando qualcosa di nuovo: nelle ricerche sugli eventi sportivi, ora è possibile lasciare commenti direttamente nella pagina dei risultati. Una mossa che trasforma la classica ricerca in qualcosa di più interattivo, quasi come un piccolo social. Questa nuova funzione, chiamata “Discussione”, è ancora in fase sperimentale e, per ora, è riservata solo agli eventi sportivi come partite di calcio o incontri NBA.

Come funziona la nuova sezione commenti

Quando si cerca un evento sportivo, accanto alle schede tradizionali come “Panoramica” e “Statistiche“, ora appare una sezione dedicata ai commenti. Esprimere il proprio parere sarà semplicissimo per gli utenti, i quali potranno rispondere anche ai commenti di altre persone o votarli liberamente. Ci sarà poi un profilo denominato “Discussioni“, nel quale verranno raccolti tutti gli interventi.

Ma ci sono dei limiti. Al momento, non è possibile menzionare direttamente altri utenti, il che riduce un po’ il potenziale delle conversazioni. Inoltre, questa funzione è attiva solo su dispositivi mobili, quindi chi usa Google da computer non la vedrà.

Google diventa più social

La scelta di Google è interessante perché porta un po’ di social network direttamente nella ricerca. Questo è l’ennesimo tentativo da parte dell’azienda di rendere la piattaforma molto più social e dunque con qualche integrazione per favorire il dibattito tra gli utenti. In questo caso sembra che il passo avanti sia stato effettivamente compiuto, garantendo al pubblico la possibilità di discutere degli eventi sportivi, anche se potrebbero esserci spiragli per aprire tutto ciò anche ad altri argomenti. Bisogna tenere conto però del fatto che la funzione non è disponibile in Italia almeno per ora. Sarà interessante vedere se questa idea prenderà piede e se Google deciderà di farne uno standard anche per altri tipi di ricerche. Una cosa è certa: il colosso di Mountain View non vuole restare fermo mentre il mondo del web diventa sempre più interattivo.