Motorola Razr 60 ha un PREZZO incredibile su Amazon: costa 350 euro in MENO oggi

L’occasione per risparmiare su Amazon è davvero decisamente ghiotta, con gli utenti che si ritrovano a poter spendere decisamente meno di quanto avrebbero mai immaginato anche con Motorola Razr 60, uno smartphone che riesce a catturare l’interesse e l’attenzione di tutti con il suo essere un flip phone di alto livello, oltre che relativamente economico.

Come era lecito immaginarsi, il prodotto presenta sostanzialmente due display, uno esterno da 3,6 pollici di diagonale, parliamo di un P-OLED con risoluzione di 1056 x 1066 pixel, passando poi per un LTPO AMOLED interno da 6,9 pollici di diagonale, con risoluzione di 1224 x 2912 pixel, che presenta densità di 413 ppi, oltre che un refresh rate a 120Hz (ricordatevi che essendo LTPO è variabile anche fino a 1Hz). Il processore non è un Qualcomm, ma un MediaTek, in particolare parliamo di Dimensity 7400X, octa-core con frequenza di clock a 2,6GHz, al cui fianco è stata posizionata la GPU Mali-G615 MC2, con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna (non espandibili con microSD).

Motorola Razr 60 costa davvero poco su Amazon

E’ davvero arrivato il momento di pensare di acquistare il Motorola Razr 60, con la promozione che il consumatore si ritrova a poter godere in questi giorni, che abbassa il livello di spesa del 35%, pari a circa 350 euro di sconto, dal listino iniziale di 999 euro. In questo modo il valore finale dell’ordine sarà di 649 euro, sempre avendo la certezza di ricevere la merce a domicilio con garanzia legale della durata di 24 mesi. A questo link potete effettuare l’ordine.

Ottimo è il comparto fotografico, dove nella parte posteriore si possono trovare due sensori: un principale da 50 megapixel, seguito poi da un ultragrandangolare da 13 megapixel, utili anche per la realizzazione di selfie.