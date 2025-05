Da social a banca: Musk lancia la sfida con X Money

Elon Musk ha un nuovo piano. E, sorpresa sorpresa, non è nello spazio. Questa volta guarda dritto nei nostri portafogli – o meglio, nelle nostre app. Si chiama X Money, ed è la nuova piattaforma di pagamenti digitali che Musk vuole lanciare all’interno del social che ha ribattezzato X (l’ex Twitter, per chi ancora si sta riprendendo dal rebranding).

X Money, la nuova frontiera finanziaria di Elon Musk su X

La notizia arriva direttamente da Musk – ovviamente su X – dove ha annunciato che il progetto è in beta, ma solo per un gruppo ristretto di utenti. “Quando si parla dei risparmi delle persone, bisogna andare piano,” ha scritto. Una mossa prudente, certo, ma che nasconde ambizioni enormi.

Già oggi, X ha ottenuto le licenze necessarie per operare come piattaforma di trasferimento di denaro in 41 Stati americani. E a quanto pare, la versione stabile dell’app dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno. A supportare l’operazione ci sarà Visa, quindi Musk non sta improvvisando: ha portato a bordo uno dei nomi più solidi nel mondo dei pagamenti.

Ma dove vuole arrivare davvero con X Money? Non si tratta solo di inviare 20 dollari a un amico, come ha specificato lui stesso. L’obiettivo è molto più ambizioso: trasformare X in una sorta di banca personale digitale, dove puoi gestire tutto ciò che riguarda il denaro – dai pagamenti ai titoli di borsa, passando per prestiti, risparmi, investimenti e chissà cos’altro.

Insomma, un’app per tutto. Il sogno è quello che Musk coltiva da anni, dai tempi di X.com, la sua vecchia startup bancaria (sì, quella che poi si è fusa in PayPal). Solo che ora ha una piattaforma da milioni di utenti attivi al mese, e una certa fretta di farla fruttare.

Ovviamente, non tutti sono entusiasti. La senatrice democratica Elizabeth Warren ha espresso dubbi molto chiari: “Musk ha già perso molti soldi con X, ora vuole trasformarla in una macchina per fare cassa, usando i dati finanziari delle persone.” Una critica che solleva una questione centrale: ci fidiamo abbastanza di Elon Musk da affidargli anche i nostri risparmi?

Per ora, X Money è solo in fase di test. Ma l’idea è sul tavolo, e se dovesse decollare, cambierebbe radicalmente il modo in cui usiamo – e forse percepiamo – i social media. Da piattaforme dove postiamo gattini a hub digitali per tutta la nostra vita finanziaria.