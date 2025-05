Apple, cambio di strategia per l’intelligenza artificiale

Apple aveva intenzione di realizzare dei dispositivi dotati di intelligenza artificiale in modo da poter aggiungere delle funzioni innovative ai modelli. Con l’ arrivo di John Giannandrea, Apple sperava di guadagnare quel tempo perso per il tema dell’ AI rimasto un po’ indietro rispetto al mercato globale. Soprattutto si voleva integrare il percorso legato all’ assistenza vocale e al machine learning. Il compito di Giannandrea era quello di unificare tutti i percorsi legati all’ AI in modo da riportare un po’ di vigore all’ azienda anche per questo settore.

Dopo molti anni non è stato fatto un vero cambiamento a causa di una serie di problemi tecnici che Apple ha dovuto risolvere prima di pubblicare i loro prodotti. Infatti con la presentazione di Apple Intelligence ci si aspettava un cambiamento significativo per l’ azienda, ma sui nuovi modelli alcune funzioni non sono ancora disponibili. Oltre a questo alcune pubblicità in cui venivano presentate delle nuove caratteristiche di Apple Intelligenze, avevano delle applicazioni reali ma non realizzabili. Infatti Apple ha sempre rimandato il rilascio di Siri a date sempre più lontane. Proprio per questo motivo sono partite molte accuse contro la società per pubblicità ingannevole.

Apple, ancora molte indecisioni sull’ AI

Il problema riguardante Siri risiede nel suo codice, poiché presenta un vecchio codice per le operazioni base ed uno nuovo per le funzioni AI. L’ integrazione tra i due codici ha creato molti problemi e proprio per questo si è continuato a rimandare la data di rilascio. In seguito Apple ha deciso di integrare ChatGPT per rispondere a domande più complesse e in più si sta lavorando per aggiungere anche Google Gemini nei modelli con iOS 19. Insomma, sembra che Apple sia decisa a cambiare un po’ la strada che seguiva da anni almeno per l’ AI. Infatti a causa di un’ organizzazione interna molto ristretta, la società non ha potuto accedere ai dati globali richiesti dall’ intelligenza artificiale.

Per adesso la società sta cercando di trovare delle strade più brevi possibili che possano riportare la società nel mercato globale anche dal punto di vista dell’ AI.