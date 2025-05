Esselunga ti fa un REGALO UNICO: l’iPhone 15 Apple è ora ad un prezzo pazzo

Succede tutto così, tra uno scaffale e l’altro. Vai da Esselunga per comprare il solito detersivo, e BAM. Una promo da urlo, di quelle che ti fanno bloccare il carrello e cercare il portafoglio. Nessuna formula magica. Solo un’offerta vera, concreta, che arriva quando meno te l’aspetti. Non serve essere esperti del campo, bastano occhi per vedere e un vecchio telefono che arranca. Se la batteria dura due ore e il touchscreen ha la sensibilità di un sasso, è il tuo momento. Vai da Esselunga o visita il sito. Nessuno ti giudica lì, anche se stai comprando le zucchine in ciabatte. Anzi, potresti uscirne con uno smartphone top e un sorriso largo quanto lo schermo. Fai presto però. Esselunga non aspetta. Questa promo vola via veloce e chi aspetta troppo resta col solito telefono da ricaricare tre volte al giorno. Hai capito bene: Apple ma con un prezzo da favola.

Tecnologia straordinaria per uno smartphone pazzesco ora da Esselunga

L’iPhone in Offerta da Esselunga ha uno schermo OLED da 6,1”. Ogni pixel è un’esplosione di colore e nitidezza. Film, giochi, foto: tutto brilla. Poi la ricarica wireless. Zero cavi. Appoggi il telefono, parte la carica. Semplice, veloce, elegante. Come deve essere. Il design è tutto da guardare. Solo 14,7×7,2×0,8 cm. Linee pulite, corpo leggero. Sta in tasca ma cattura gli sguardi. Il pezzo forte? La fotocamera doppia da 48 + 24 Mpixel. Anche in controluce, ogni scatto è da urlo. Ogni dettaglio spicca.

Non manca la fotocamera frontale da 12 Mpixel. Per selfie perfetti, sempre nitidi. Video? Gira in 4K. Fluido, stabile, cinematografico. Tutto questo da Esselunga a soli 879 euro. Sì, hai letto bene: 879 euro per la qualità Apple. Un prezzo così leggero non si era mai visto tra le offerte di Esselunga ma dura fino al 1 giugno. Resta poco tempo. Vai a fare la spesa e torna a casa con qualcosa di molto meglio. Scopri ciò che ha da offrirti Esselunga andando qui sul suo sito.