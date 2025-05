OnePlus 13 è al minimo storico su Amazon: sconto di 260 euro

Amazon si riprende la scena con il lancio di una nuova interessante promozione applicata direttamente su OnePlus 13, uno smartphone che vuole dire la sua in un mercato sempre più ricco di prodotti di fascia alta, mettendo sul piatto un prezzo relativamente ridotto.

Il dispositivo, lanciato verso la fine del 2024, è caratterizzato da un peso di 210 grammi, e dimensioni che generalmente si aggirano attorno ai 162,9 x 76,5 x 8,5 millimetri di spessore. Il suo display è molto grande, parliamo di un panello da 6,82 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione massima di 1440 x 3168 pixel, un LTPO AMOLED con densità di 510 ppi, oltre a 120Hz di refresh rate per una maggiore fluidità in fase di utilizzo e 16 milioni di colori.

OnePlus 13: che sconto su Amazon oggi

OnePlus 13 è a tutti gli effetti un top di gamma, e come tale presenta un valore di listino particolarmente elevato. La spesa per l’acquisto della versione attualmente in promozione, con 16GB di RAM e 512GB di memoria interna, parte da 1159 euro, ma in nostro aiuto accorre direttamente Amazon, che abbassa il valore del 22%, corrispondente a circa 260 euro di sconto, per arrivare ad un prezzo finale di 903 euro. Effettuate l’ordine subito qui.

Fotocamera e batteria di livello

E’ quasi superfluo dire che la scheda tecnica di questo dispositivo è davvero di ottima qualità generale, ad esempio il comparto fotografico è composto nella parte posteriore da 3 sensori, tutti da 50 megapixel, suddivisi in un principale, un ultragrandangolare ed anche un teleobiettivo con zoom ottico 3X. Spostando l’attenzione nella parte anteriore si può trovare invece un sensore da 32 megapixel con apertura F2.4, i video vengono girati al massimo in 8K con 30fps. Nulla da dire per quanto riguarda la batteria, un componente da 6000mAh che supporta la ricarica rapida.