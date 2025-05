PayPal, potrete pagare anche nei negozi: ecco da quando

Quante volte avete pensato che sarebbe stato comodissimo pagare quel maglione nuovo o semplicemente la vostra spesa utilizzando PayPal? Ebbene, a breve tutto diventerà realtà in quanto il servizio potrà essere utilizzato per pagare anche nei negozi fisici a partire proprio da questa estate. Si partirà ufficialmente dalla Germania, la quale aprirà poi la strada ad altri paesi. È in questo modo che dunque PayPal diventa un vero e proprio strumento di pagamento a tutto tondo, esattamente come lo sono Apple Pay e Google Pay.

PayPal per pagare in negozio: ecco come funzionerà

Tramite il proprio smartphone, che sia Android o Apple, si potrà pagare direttamente in negozio sfruttando la tecnologia contactless e il circuito Mastercard. Nulla di troppo particolare: bisognerà avvicinare semplicemente il proprio smartphone al POS:

Carta virtuale : PayPal genererà una carta virtuale all’interno dell’app, utilizzabile per i pagamenti in negozio;

NFC attivo : sarà necessario che il dispositivo supporti la tecnologia NFC (Near Field Communication) ;

Sconto cashback: PayPal offrirà anche un sistema di cashback sugli acquisti, consentendo agli utenti di ottenere rimborsi direttamente nell’app.

Pagamenti rateali anche nei negozi fisici

Chi non vuole sborsare tutto in una sola volta, potrà beneficiare di pagamenti rateali, proprio come avviene sul web. Queste sono le soluzioni:

3 rate;

6 rate;

12 rate;

24 rate.

Si tratta di un’opzione già presente per gli acquisti online con PayPal, ma ora diventa disponibile anche nei punti vendita fisici. Non è ancora chiaro se queste rate saranno sempre senza interessi, ma l’azienda ha garantito che la formula “Paga in 3 rate” online resterà gratuita.

Un cambiamento storico per PayPal

L’arrivo dei pagamenti in negozio con PayPal segna una svolta per l’azienda, che si espande oltre il mondo online per competere direttamente con servizi come Apple Pay e Google Pay.

Joerg Kablitz, amministratore delegato di PayPal Germania, Austria e Svizzera, ha commentato così la novità:

“Con il progresso della tecnologia, i vantaggi dei pagamenti digitali nei negozi stanno diventando sempre più difficili da ignorare. Il contante ha un ruolo importante, ma sappiamo che molti consumatori e aziende sono pronti per alternative innovative.“

L’integrazione dei pagamenti in negozio tramite smartphone potrebbe rappresentare una nuova frontiera per PayPal, rendendola una scelta ancora più completa per milioni di utenti.