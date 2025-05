CoopVoce Giga Estate, super promo in arrivo con 300 GB

L’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha deciso di portarsi avanti con l’estate. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore ha annunciato l’arrivo imminente di una super promozione per i suoi già clienti, ovvero CoopVoce Giga Estate. Per i mesi estivi l’operatore regalerà ben 300 GB di traffico dati ai suoi clienti senza costi aggiuntivi. Vediamo qui di seguito i dettagli di questa nuova promozione.

CoopVoce Giga Estate, arriva la nuova super promo per i già clienti con 300 GB

L’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha da poco annunciato l’arrivo di una super promozione per i mesi estivi. Come già accennato in apertura, si tratta della super promo nota con il nome di CoopVoce Giga Estate. Con quest’ultima, l’operatore regalerà ai suoi già clienti un grande quantitativo di giga per navigare in libertà per tutto il periodo estivo. Nello specifico, l’operatore regalerà 100 GB di traffico dati al mese, in particolare a giugno, luglio e agosto, per un totale di 300 GB.

Questo enorme bundle extra sarà aggiunto in maniera totalmente gratuita a tutti i già clienti dell’operatore e in maniera automatica. Per avvisare i suoi fortunati clienti, l’operatore ha messo una apposita comunicazione direttamente nella sua app ufficiale. Ecco cosa è riportato nella sezione in questione:

“Passa una GIGA Estate con CoopVoce, hai già disponibili 100 GIGA gratuiti in più di traffico dati nazionale mensile per giugno, luglio e agosto. L’offerta si disattiverà in automatico a fine periodo. Iniziativa valida sulle linee attive alla data del 28/05/25. Per i dettagli clicca sotto”.

Si tratta dunque di un’altra strepitosa sorpresa che l’operatore telefonico virtuale CoopVoce farà ai suoi fortunati clienti. Ricordiamo inoltre che sul suo sito ufficiale, l’operatore sta proponendo anche ai nuovi clienti numerose offerte di rilievo. Tra queste, spicca senz’altro la super promo denominata CoopVoce Extra 300. Quest’ultima include fino ad addirittura 300 GB di traffico dati ogni mese ad un costo molto basso di soli 7,90 euro al mese.