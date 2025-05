Audi A6 2025: tecnologia e stile da urlo anche nell’abitacolo

Dentro la nuova Audi A6 2025 è impossibile non rimanere colpiti. La plancia digitale è dominata da una tecnologia che alza l’asticella. L’Audi Digital Stage offre di serie l’Audi virtual cockpit da 11,9 pollici e lo schermo centrale MMI da 14,5 pollici, curvo e con tecnologia OLED. Una scelta che regala un impatto visivo moderno e coinvolgente. Chi siede davanti può contare, dall’allestimento S line edition, su un display da 10,9 pollici, pensato anche per l’intrattenimento. Grazie alla funzione Active Privacy, guardare un film in viaggio non distrae il conducente. L’esperienza diventa condivisa, il passeggero può intervenire nella navigazione o cercare un parcheggio con un semplice tocco.

Il nuovo head-up display nel modello Audi mostra l’informazione con un’area aumentata dell’85% rispetto al passato. L’infotainment gira sulla piattaforma Android Automotive, con Apple CarPlay, Android Auto, comandi vocali e integrazione con ChatGPT per conversazioni naturali. Presenti anche aggiornamenti OTA e controlli fisici essenziali nel tunnel centrale, tra cui due portabicchieri e il selettore del cambio.

Nuova Audi A6: design rinnovato, comfort che conquista al primo sguardo

Linee più affilate e dettagli raffinati caratterizzano la nuova generazione di Audi A6. Il design cattura lo sguardo e svela un’anima dinamica, sia nella versione berlina che nella spaziosa Avant. Dentro, i materiali sono premium e l’attenzione per le finiture si tocca con mano. Chi sale a bordo dell’Audi A6 trova un ambiente confortevole, perfetto anche per chi è molto alto. Nelle versioni più ricche, il tetto panoramico in vetro esalta la luminosità e amplifica la sensazione di spazio.

Una berlina pensata per i viaggi lunghi? L’Audi A6 lo è con ben 452 litri di bagagliaio. La Avant fa meglio con 466 litri, che diventano 1.497 abbattendo i sedili. Ogni angolo è studiato per rendere ogni viaggio più funzionale. Sul fronte prezzi, la berlina parte da 66.450 euro, mentre l’Audi Avant tocca i 69.350 euro. Un investimento che non lascia spazio ai dubbi: ne vale la pena fermarsi a guardare un’auto così.