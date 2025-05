Robot umanoide in grado di adattarsi in tempo reale

Rainbow Robotics sta per presentare un nuovo interessante dispositivo per il settore delle robotica. Si tratta dell’automa RB-Y1, destinato a sorprendere i partecipanti della conferenza IEEE ICRA 2025 di Atlanta. Tale robot unisce mobilità, precisione e flessibilità di controllo in un’unica piattaforma. Grazie al recente ingresso di Samsung Electronics come principale azionista, RB-Y1 gode di un robusto supporto finanziario e tecnologico che ne accelera lo sviluppo e la diffusione. A differenza dei robot bipedi tradizionali, RB-Y1 si muove su quattro ruote Mecanum, capaci di garantire spostamenti omnidirezionali a 360° e manovre millimetriche anche in spazi angusti. Con una velocità massima di 9 km/h, il suo telaio offre rapidità di spostamento senza sacrificare la stabilità. Il baricentro viene regolato in tempo reale per mantenere l’equilibrio anche su terreni irregolari o durante manovre complesse.

Arriva il nuovo robot RB-Y1: scopriamo le sue caratteristiche

Il corpo robotico, dal peso complessivo di 131 kg, racchiude al suo interno un sistema di gestione dinamica. Quest’ultimo varia la distribuzione dei carichi pendolari per ottimizzare la postura. E non è tutto. Il robot presenta due braccia, ciascuna con sette gradi di libertà. Configurazione che conferisce alla presa una finezza e una destrezza paragonabili a quelle di un operatore umano. Il tronco, mosso su sei assi, è in grado di estendersi verticalmente fino a oltre 50 cm, così da adeguarsi senza sforzo a postazioni di lavoro poste a differenti altezze.

All’ICRA 2025 sarà presentato anche il nuovo Software Development Kit, progettato per garantire la massima personalizzazione. Con l’SDK gli sviluppatori potranno calibrare i parametri di movimento, gestire autonomamente la pianificazione dei percorsi e implementare algoritmi di visione artificiale per compiti di ispezione e manipolazione avanzata.

Un altro punto di forza risiede nelle interfacce di controllo. Oltre al tradizionale joystick accoppiato a un touchpad, Rainbow Robotics ha realizzato un braccio master replicante i movimenti in tempo reale, e un’interfaccia basata su realtà virtuale che immerge l’operatore nell’ambiente di lavoro del robot. In tal modo, anche utenti privi di competenze di programmazione possono impartire comandi intuitivi, riducendo la curva di apprendimento e accelerando la messa in funzione.