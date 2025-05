Amazon sorprende con lo sconto folle su Samsung Galaxy S25

Amazon fa risparmiare tutti gli utenti con il lancio di una promozione davvero più unica che rara, con la quale riuscire a spendere pochissimo sull’acquisto di Samsung Galaxy S25, uno smartphone di alto livello in vendita al prezzo più basso di sempre.

Il dispositivo va in netta controtendenza rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, difatti ha dimensioni di soli 14,69 x 70,5 x 7,2 millimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 162 grammi, fermo restando essere completamente resistente all’acqua ed impermeabile. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core con una frequenza di clock che raggiunge i 4,47GHz, ed anche GPU Adreno 830; la configurazione attualmente in promozione prevede i soliti 12GB di RAM, affiancati a 128GB di memoria interna (che ricordiamo però non essere espandibile).

Amazon shock con quest’offerta sul Samsung Galaxy S25

L’occasione perfetta per acquistare il Samsung Galaxy S25 è finalmente arrivata, solo in questi giorni gli utenti possono approfittare di una importante riduzione di 80 euro sul valore di listino di 929 euro. La spesa che l’utente si ritrova a dover sostenere per il suo acquisto corrisponde esattamente a 848 euro, sempre considerando garanzia di 24 mesi e spedizione diretta a domicilio. Premete qui per acquistare.

Lo smartphone presenta un display da 6,2 pollici, relative piccole dimensioni, ma comunque dotato di tantissima tecnologia al suo interno, difatti il consumatore può approfittare di un Dynamic Amoled 2X con refresh rate a 120Hz ed oltre 16 milioni di colori. Nella parte posteriore si può trovare un comparto fotografico composto da 3 sensori differenti tra loro: un principale da 50 megapixel, che viene affiancato dalla presenza di un ultragrandangolare da 12 megapixel ed un teleobiettivo da 10 megapixel, per una resa complessivamente molto buona.